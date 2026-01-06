Deportes

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

El hijo de Gustavo Serpa acelera el máximo deseo de Millonarios y aumenta el rumor tras el ‘The Last Dance’ que revolucionó las redes sociales.

William Horacio Perilla Gamboa

7 de enero de 2026, 3:24 a. m.
Falcao García en un saludo con Gustavo Serpa en Millonarios
Falcao García en un saludo con Gustavo Serpa en Millonarios Foto: @MillosFCoficial

Son uno solo. Millonarios y Radamel Falcao García son algo único. Se entienden, se quieren, se aman. El jugador samario y el equipo azul es un amor incondicional muy poco visto en el fútbol. Desde antes de jugar con la camiseta del ‘Embajador’, ya era considerado un ídolo por su hinchas, que sin duda alguna lo respaldan en cualquier lugar en donde esté.

Ahora parece que las situaciones les vuelven a unir, habría tiempo para una segunda oportunidad y un nuevo intento por alcanzar el anhelado título. Los hinchas azules con Falcao García son totalmente incondicionales y este tipo de cosas garantizan una venta de abonos en tiempo récord. Táctica ya aplicada en Millonarios que dio números en verde y una reconexión de los fanáticos con el club.

Tres palabras en inglés para generar casi 2 millones de vistas en la red social X. ‘The Last Dance’ y la hinchada comenzó a especular. Son varios nombres que se acomodan bajo esa etiqueta y el de Radamel Falcao García es el que más suena. El posteo es viral y ahora se espera la oficialidad.

Falcao García con la camiseta de Millonarios en el primer semestre de 2026.
Falcao García con la camiseta de Millonarios en el primer semestre de 2026. Foto: Getty Images

Radamel Falcao cumplirá 40 años en el próximo febrero. Habrá un partido clave contra Atlético Nacional por la Copa Sudamericana, una gira por Argentina donde jugarán contra Boca Juniors y River Plate, Millonarios necesita un título urgente y Gustavo Serpa otro golpe en la hinchada para volver a unir. Todo estaría dado.

El posteo del hijo de Serpa que aumentan los rumores de Falcao

El hijo de Gustavo Serpa se unió a la tendencia y en la red social Instagram colocó una historia con el posteo original del equipo. ‘The Last Dance’ y pareciera que sabe algo que los hinchas todavía no.

Pantallazo Instagram: @serpamartin19
Pantallazo Instagram: @serpamartin19 Foto: Pantallazo Instagram: @serpamartin19

Sería el segundo ciclo de Falcao con Millonarios, luego de su primer fichaje donde duró un año y no alcanzar finales en la Liga Colombiana. La posibilidad de jugar la Copa Sudamericana y el nuevo intento por la corona con la camiseta azul, parece que están convenciendo a Falcao para el ‘The Last Dance’.

Pantallazo X: @LPEmbajadora
Pantallazo X: @LPEmbajadora Foto: Pantallazo X: @LPEmbajadora

Se cree que habría otros motivos para el mensaje o más candidatos para el último baile, como Máyer Candelo, Rafael Robayo, Fernando Uribe o la renovación de Mackalister Silva. O sino, lo que podría ser la última camiseta Adidas para Millonarios. Los rumores no paran, pero la opción de Falcao es la que más se desea en los hinchas.

