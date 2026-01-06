Deportes

Las opciones de Millonarios para el ‘The Last Dance’ que revolucionó las redes sociales

Millonarios revolucionó las redes sociales con un anuncio. ‘The Last Dance’ y los hinchas están a la expectativa.

William Horacio Perilla Gamboa

6 de enero de 2026, 10:36 p. m.
Falcao, Candelo y Robayo.
Falcao, Candelo y Robayo. Foto: Fotos: Colprensa

Millonarios trabaja en el mercado de pases para competir definitivamente por los títulos en la temporada 2026, tras un 2025 para el olvido en el que quedó lejos de los trofeos, no pudo ni siquiera llegar a las finales y tuvo un cambio de entrenador con la protesta de la hinchada de por medio.

La rabia es tal que muchos colocan la mirada en Gustavo Serpa y Enrique Camacho, quienes buscan los mejores elementos para confeccionar la mejor nómina posible y calmar las aguas en la furiosa hinchada. En medio de la ventana de transferencias, se activó un mensaje que revolucionó las redes sociales.

‘The Last Dance’ y la hinchada comenzó con la especulación. Son varios nombres que se acomodan bajo esa etiqueta y hay uno que vuelve a colocarse en el radar. El posteo se comenzó a ver luego de que el mismo club anunciara dos partidos amistosos en Argentina y Uruguay, contra River Plate y Millonarios.

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Colombian footballer Radamel Falcao leaves the pitch after placing the winner's trophy prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Getty Images

La especulación no se hizo esperar y son varios los jugadores en actividad o en el retiro que son mencionados. El primero de ellos es Radamel Falcao García, quien podría tener opciones para intentar un regreso al borde de su retiro profesional y sobre los 40 años de edad.

Candidatos al ‘The Last Dance’ en Millonarios

Falcao tiene exactamente 39 años de edad y lleva un semestre sin jugador a nivel profesional tras su salida de Millonarios a mediados de 2025. Radamel priorizó el tiempo con su familia, se fue del país y ahora su nombre suena como posibilidad en Argentina, Ecuador y Paraguay.

En los últimos días, Falcao sonó como posibilidad para ser nuevo jugador del Emelec de Ecuador. El gigante de Guayaquil iría muy seriamente por Radamel, al que le pagaría una suma cercana a los 1.300 millones de pesos colombianos.

Luego, sonó para el Cerro Porteño de Paraguay, donde sería dirigido por su verdugo en épocas con Millonarios, Jorge Bava, campeón con Santa Fe. Gimnasia de Argentina fue otra de las opciones. Otra hipótesis que se maneja es que ‘El Tigre’ vista las camisetas solamente en los amistosos contra Boca y River.

Pantallazo X: @MillosFCoficial
Pantallazo X: @MillosFCoficial Foto: Pantallazo X: @MillosFCoficial

Además de Falcao, otro candidato que suena en las redes sociales es Rafael Robayo, quien se mueve por los torneos aficionados de Bogotá y podría llegar a ocupar un cargo en la dirección técnica liderada por Hernán Torres, quien lo dirigió en el 2012 y fueron campeones.

Asimismo, toma fuerza Mayer Candelo, ya retirado de las canchas pero muy amoroso con su ‘mar azul’. La hinchada lo menciona como ídolo y actualmente se dedica a la dirección técnica, pero está sin equipo. Otra posibilidad es Fernando Uribe, otro muy querido por la hinchada y quien salió del Pereira en las últimas horas.

