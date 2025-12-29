Revelan el mega salario que tendría Radamel Falcao García en su nuevo club: volvería a vestirse de azul

Radamel Falcao García se mantiene activo y es de los jugadores libres más apetecidos en el fútbol mundial. Luego de su salida de Millonarios a mediados de año 2025, tuvo un semestre alejado de las canchas y ahora parece que está listo para regresar y seguiría vestido de azul.

En semanas atrás, Radamel Falcao confesó públicamente que su deseo no es el retiro y más bien quiere seguir jugando en el 2026. La danza de nombres no se hizo esperar y las opciones se reactivaron en varias partes del mundo.

Mucho se ha hablado de Argentina como una opción, en clubes como Gimnasia, y se habla de uno ubicado en Buenos Aires. Asimismo, las posibilidades de México o la MLS parecen muy quietas y, en los últimos días, surgió la versión de un país vecino de Colombia, que tiene moneda oficial en dólares estadounidenses y el club también viste de azul como Millonarios.

Radamel Falcao García busca equipo para seguir su carrera en 2026 Foto: Getty Images

Según el periodista César Augusto Londoño, fuente muy cercana a Millonarios y al mismo Falcao, el club que se interesa por Radamel Falcao es uno de los más grandes y reconocidos de Ecuador. Más exactamente, Emelec de Guayaquil parece firme en el negocio para brindar un nuevo contrato al Tigre y así seguir activo en el fútbol profesional.

El mega salario que le ofrece Emelec a Radamel Falcao García

Si bien parece haber deseo por parte de Emelec, hasta la fecha no se habrían dado contactos con el atacante samario para demostrarle el deseo que tienen: “Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”, dijo Londoño.

Fuentes cercanas a Emelec consultaron el salario que tendría Radamel Falcao García en el gigante ecuatoriano y la millonaria cifra llama la atención y se acercaría a las pretensiones del goleador histórico de la Selección Colombia.

Falcao García salió de Millonarios a mediados de 2025 Foto: Lina Gasca

Según portales especializados, Falcao tendría un salario de 30 mil dólares mensuales en Emelec, es decir, unos 360 USD al año, lo que equivale a algo más de 1.300 millones de pesos colombianos (1.337.778.000).

Ecuador se presenta como una gran oportunidad para Falcao, quien tendría que hospedarse en la ciudad portuaria de Guayaquil y participaría en una de las ligas más competitivas de Sudamérica y con equipos que pelean de frente con las potencias de Argentina y Brasil. Por ahora, esta opción, más la del fútbol argentino, son las más cercanas para Radamel pensando en el 2026.