Deportes

Revelan el mega salario que tendría Radamel Falcao García en su nuevo club: volvería a vestirse de azul

Radamel Falcao García define su futuro y el club en el que seguiría su carrera deportiva. Tendría un impresionante salario en el nuevo equipo en 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de diciembre de 2025, 2:58 a. m.
Falcao en su último partido con Millonarios (19 de junio de 2025)
Falcao en su último partido con Millonarios (19 de junio de 2025) Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Radamel Falcao García se mantiene activo y es de los jugadores libres más apetecidos en el fútbol mundial. Luego de su salida de Millonarios a mediados de año 2025, tuvo un semestre alejado de las canchas y ahora parece que está listo para regresar y seguiría vestido de azul.

En semanas atrás, Radamel Falcao confesó públicamente que su deseo no es el retiro y más bien quiere seguir jugando en el 2026. La danza de nombres no se hizo esperar y las opciones se reactivaron en varias partes del mundo.

Mucho se ha hablado de Argentina como una opción, en clubes como Gimnasia, y se habla de uno ubicado en Buenos Aires. Asimismo, las posibilidades de México o la MLS parecen muy quietas y, en los últimos días, surgió la versión de un país vecino de Colombia, que tiene moneda oficial en dólares estadounidenses y el club también viste de azul como Millonarios.

Radamel Falcao García busca equipo para seguir su carrera en 2026
Radamel Falcao García busca equipo para seguir su carrera en 2026 Foto: Getty Images

Según el periodista César Augusto Londoño, fuente muy cercana a Millonarios y al mismo Falcao, el club que se interesa por Radamel Falcao es uno de los más grandes y reconocidos de Ecuador. Más exactamente, Emelec de Guayaquil parece firme en el negocio para brindar un nuevo contrato al Tigre y así seguir activo en el fútbol profesional.

Deportes

¿Respiran los hinchas? Los dos jugadores extranjeros que están muy cerca de firmar con Millonarios

Fútbol

Giovanny “Gio” Urshela fue robado en Barranquilla: así fue como le arrebataron las pertenencias al beisbolista colombiano

Deportes

El contundente mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años del accidente: “Diferente, pero está aquí”

Deportes

La publicación de Hakimi por volver a las canchas luego de la patada de Luis Díaz en Champions: Es viral en el mundo

Deportes

Dimayor impone durísima sanción a Atlético Nacional y Medellín por desmanes en la Copa Betplay: sufren sus hinchas

Deportes

Jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de la Serie A de Italia

Deportes

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Deportes

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Deportes

Esposa de Falcao pone cifrado mensaje sobre el nuevo equipo del Tigre: “¿A dónde vamos?”

Deportes

Falcao García confirma decisión de su retiro: dio fecha ante cámara, para sacar a la luz todo

El mega salario que le ofrece Emelec a Radamel Falcao García

Si bien parece haber deseo por parte de Emelec, hasta la fecha no se habrían dado contactos con el atacante samario para demostrarle el deseo que tienen: “Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”, dijo Londoño.

Fuentes cercanas a Emelec consultaron el salario que tendría Radamel Falcao García en el gigante ecuatoriano y la millonaria cifra llama la atención y se acercaría a las pretensiones del goleador histórico de la Selección Colombia.

Bogotá. Mayo 16 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Envigado, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 19, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Lina Gasca).
Falcao García salió de Millonarios a mediados de 2025 Foto: Lina Gasca

Según portales especializados, Falcao tendría un salario de 30 mil dólares mensuales en Emelec, es decir, unos 360 USD al año, lo que equivale a algo más de 1.300 millones de pesos colombianos (1.337.778.000).

Ecuador se presenta como una gran oportunidad para Falcao, quien tendría que hospedarse en la ciudad portuaria de Guayaquil y participaría en una de las ligas más competitivas de Sudamérica y con equipos que pelean de frente con las potencias de Argentina y Brasil. Por ahora, esta opción, más la del fútbol argentino, son las más cercanas para Radamel pensando en el 2026.

Más de Deportes

Los dos jugadores extranjeros que busca Millonarios.

¿Respiran los hinchas? Los dos jugadores extranjeros que están muy cerca de firmar con Millonarios

Giovanny Urshela

Giovanny “Gio” Urshela fue robado en Barranquilla: así fue como le arrebataron las pertenencias al beisbolista colombiano

Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher y Ralf Schumacher en el GP de Alemania (Hockenheim).

El contundente mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años del accidente: “Diferente, pero está aquí”

Luis Díaz / Achraf Hakimi.

La publicación de Hakimi por volver a las canchas luego de la patada de Luis Díaz en Champions: Es viral en el mundo

Hinchas de Atlético Nacional en la final de ida, de Copa BetPlay, ante Medellín.

Dimayor impone durísima sanción a Atlético Nacional y Medellín por desmanes en la Copa Betplay: sufren sus hinchas

Camiseta de Atlético Nacional.

Jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de la Serie A de Italia

Luka Doncic NBA ALL-STARS

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

David Ospina, ídolo y referente vigente de Atlético Nacional

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz.

Marruecos se luce con Hakimi y Brahim Díaz como goleador: A octavos de la Copa África y el título en la mira

Jean Pestaña sería el jugador que Junior le saque a América para 2026

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Noticias Destacadas