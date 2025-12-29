Revelan el mega salario que tendría Radamel Falcao García en su nuevo club: volvería a vestirse de azul

Radamel Falcao García se mantiene activo y es de los jugadores libres más apetecidos en el fútbol mundial. Luego de su salida de Millonarios a mediados de año 2025, tuvo un semestre alejado de las canchas y ahora parece que está listo para regresar y seguiría vestido de azul.
En semanas atrás, Radamel Falcao confesó públicamente que su deseo no es el retiro y más bien quiere seguir jugando en el 2026. La danza de nombres no se hizo esperar y las opciones se reactivaron en varias partes del mundo.
Mucho se ha hablado de Argentina como una opción, en clubes como Gimnasia, y se habla de uno ubicado en Buenos Aires. Asimismo, las posibilidades de México o la MLS parecen muy quietas y, en los últimos días, surgió la versión de un país vecino de Colombia, que tiene moneda oficial en dólares estadounidenses y el club también viste de azul como Millonarios.
Según el periodista César Augusto Londoño, fuente muy cercana a Millonarios y al mismo Falcao, el club que se interesa por Radamel Falcao es uno de los más grandes y reconocidos de Ecuador. Más exactamente, Emelec de Guayaquil parece firme en el negocio para brindar un nuevo contrato al Tigre y así seguir activo en el fútbol profesional.
El mega salario que le ofrece Emelec a Radamel Falcao García
Si bien parece haber deseo por parte de Emelec, hasta la fecha no se habrían dado contactos con el atacante samario para demostrarle el deseo que tienen: “Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”, dijo Londoño.
Fuentes cercanas a Emelec consultaron el salario que tendría Radamel Falcao García en el gigante ecuatoriano y la millonaria cifra llama la atención y se acercaría a las pretensiones del goleador histórico de la Selección Colombia.
Según portales especializados, Falcao tendría un salario de 30 mil dólares mensuales en Emelec, es decir, unos 360 USD al año, lo que equivale a algo más de 1.300 millones de pesos colombianos (1.337.778.000).
Ecuador se presenta como una gran oportunidad para Falcao, quien tendría que hospedarse en la ciudad portuaria de Guayaquil y participaría en una de las ligas más competitivas de Sudamérica y con equipos que pelean de frente con las potencias de Argentina y Brasil. Por ahora, esta opción, más la del fútbol argentino, son las más cercanas para Radamel pensando en el 2026.