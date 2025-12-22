Deportes

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

El fútbol ecuatoriano le da una gran lección al FPC y utiliza la Copa Libertadores como prueba. Los clubes de Ecuador demuestran que sí es posible competir frente a las potencias.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de diciembre de 2025, 3:21 a. m.
Independiente del Valle campeón de la Recopa Sudamericana / Nacional vs. Millonarios
Y pensar que muchos siguen con las burlas. ¿Que Ecuador es un país inferior a Colombia? El fútbol de los últimos años demuestra que no es así. Es más, los procesos en el balompié ecuatoriano siguen dando muy buenos frutos, a tal punto que hoy pueden competir con las potencias de Brasil y Argentina y aportar numerosos talentos a una selección nacional que volverá a disputar un Mundial en 2026.

El fin de semana que pasó (20 y 21 de diciembre) dejó sentenciado los bombos y el futuro del Junior de Barranquilla, actual campeón de Colombia. Por un lado, cuando se creía que iba a estar en el bombo 2, la Copa de Brasil le bajó al tercero tras el título de Corinthians y su respectiva clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es decir, que Santa Fe y Junior, los dos campeones del FPC, llegan a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la tercera fila, lo que prácticamente los coloca en un grupo bastante complejo si el objetivo es avanzar a los octavos de final. Un punto de quiebre muy interesante es que dos clubes ecuatorianos, a diferencia de los colombianos, acceden al máximo torneo de la Conmebol desde el bombo 1.

Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana 2019.
Otro detalle que marcó la actividad futbolera en Sudamérica el pasado fin de semana fue que Ecuador confirmó la distribución de sus equipos clasificados a la Copa Libertadores, dejando a Liga de Quito e Independiente del Valle en el bombo 1. Barcelona de Guayaquil irá al repechaje y, si clasifica a la fase de grupos, lo hará desde el bombo 4.

Golpazo de Ecuador al fútbol colombiano en la Copa Libertadores

¿Por qué los equipos ecuatorianos van al sorteo de la Libertadores desde el bombo 1? Y acá es donde el coeficiente marca una gran diferencia y los ecuatorianos lo han aprovechado al máximo. Mientras más regularidad se tiene, se pasa de ronda, se clasifica directamente a fase de grupos y se alcanzan instancias finales, el promedio se incrementa y alcanzan posiciones que les permite ese privilegio.

Además que aprovechan caídas de potencias. Por ejemplo, para la Copa Libertadores 2026, Sao Paulo y River Plate, en el top 10 del ranking histórico de la Conmebol, no clasificaron y le abrieron camino a los siguientes en la lista, donde están IDV y Liga de Quito.

IDV y LDU: Lo que los clubes colombianos no han podido hacer

En los últimos años, estos dos clubes han dado grandes golpes en el continente. Desde el 2008 con el golpe de Liga de Quito a Fluminense en la Copa Libertadores comenzó todo, en el 2009 misma final en la Sudamericana y mismo resultado.

Ranking Conmebol
Ranking Conmebol Foto: Oficial Conmebol Libertadores

En la Copa Sudamericana, Independiente del Valle ganó dos títulos: primero venciendo a Colón en 2019 y luego a Sao Paulo en 2022. En 2023, Liga de Quito consiguió otro trofeo en esta competición tras vencer a Fortaleza de Brasil. A esto se suman instancias finales en la Copa Libertadores, como el subtítulo de Independiente del Valle en 2016 o las semifinales de Barcelona SC en 2021.

Durante estos años, los equipos colombianos no han podido estar a la altura y han caído en el ranking. La planeación, la forma de trabajo en las canteras y la mentalidad, sin duda, marcan una gran diferencia entre los equipos de Ecuador y Colombia.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

  • Palmeiras
  • Boca Juniors
  • Flamengo
  • Peñarol
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Nacional (Uruguay)
  • Independiente del Valle

Bombo 2

  • Corinthians
  • Estudiantes
  • Cerro Porteño
  • Lanús
  • Club Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario
  • Club Libertad

Bombo 3

  • Junior de Barranquilla
  • Rosario Central
  • Universidad Católica
  • Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo Unido
  • La Guaira
  • Cusco FC

Bombo 4

  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Platense
  • Universidad Central
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3

