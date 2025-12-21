Deportes

Aviso para Junior tras la final de Copa de Brasil: importante novedad le afecta en el sorteo de Libertadores

Junior de Barranquilla jugará la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos luego de ser campeón de la Liga Betplay.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

21 de diciembre de 2025, 11:57 p. m.
Junior alza el título de campeón en Ibagué.
Junior alza el título de campeón en Ibagué. Foto: Colprensa / Logo oficial Conmebol Libertadores

Junior sigue celebrando la estrella 11 y anticipó el ‘Carnaval de Barranquilla’ tras dominar la Liga Betplay en el remate de año 2025. Tras superar el ‘grupo de la muerte’ y sorprender a Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín, se citó en la final con Deportes Tolima, al que destruyó con un abultado 4-0 en el marcador final. Fue campeón y aseguró el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras la obtención de la estrella 11 y mientras Junior se concentra en el mercado de pases y la forma en la que moverá la chequera para confeccionar la mejor nómina posible para continuar en gran nivel el año entrante, aparecen novedades importantes que tienen que ver con su posición en los bombos para el sorteo de la Libertadores.

Cabe recordar que durante la semana se sortearon las fases previas del torneo, donde aparecen Deportes Tolima e Independiente Medellín. DIM jugará contra el Liverpool de Montevideo en la fase 2, mientras que el club tolimense se verá las caras con un equipo boliviano o Deportivo Táchira de Venezuela. Junior y Santa Fe deberán esperar hasta el 18 de marzo de 2026, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025.
Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Luego de clasificar a la fase de grupos, quedaba por saber en cuál bombo se iba a ubicar el Junior de Barranquilla y eso dependía del campeón de la Copa de Brasil, que tuvo a Vasco Da Gama y Corinthians en una serie que se definió en Río de Janeiro. Si los cariocas ganaban, el club barranquillero iba al bombo 2, pero si los paulistas alzaban el trofeo, tendría que ir al 3.

Campeón de la Copa de Brasil y el bombo del Junior para el sorteo

La serie de Copa de Brasil finalizó 2-1 a favor de Corinthians y de esta manera los paulistas clasifican a la Copa Libertadores como ‘Brasil 2′, mandando automáticamente al Junior de Barranquilla al bombo 3. La razón es porque el ‘Timao’ con el acceso a Libertadores hace valer su lugar en el ranking Conmebol y queda en la zona alta del segundo listado.

Junior estaba al borde del bombo 2 y por eso pasó de una lista a la otra (bombo 3), lo que quiere decir que tanto el ‘Tiburón’ como Santa Fe tendrán rivales complicados en cada uno de los grupos. Corinthians ganó 2-1 en el Maracaná con goles de Yuri Alberto y Memphis Depay, descontó Nuno Moreira para Vasco Da Gama, que tuvo a los colombianos Carlos Cuesta y Andrés Gómez en la nómina titular.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

  • Palmeiras
  • Boca Juniors
  • Flamengo
  • Peñarol
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Nacional (Uruguay)
  • Independiente del Valle

Bombo 2

  • Corinthians
  • Estudiantes
  • Cerro Porteño
  • Lanús
  • Club Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario
  • Club Libertad

Bombo 3

  • Junior de Barranquilla
  • Rosario Central
  • Universidad Católica
  • Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo Unido
  • La Guaira
  • Cusco FC

Bombo 4

  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Platense
  • Universidad Central
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3

