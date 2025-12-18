Deportes
Copa Libertadores 2026: definidos los rivales de Independiente Medellín y Deportes Tolima
Este jueves, 18 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de las fases previas con anuncio oficial para el fútbol profesional colombiano.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
18 de diciembre de 2025, 3:54 p. m.
Independiente Medellín y Deportes Tolima arrancarán desde la fase previa. Foto: AFP or Licensors
