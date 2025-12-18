Deportes
El nuevo equipo de Juan Carlos Osorio: ya firmó contrato y fue presentado oficialmente
El entrenador risaraldense regresa al Brasileirão con un reto de alta exigencia para mantener la categoría.
18 de diciembre de 2025, 3:10 p. m.
Juan Carlos Osorio dirigirá en la primera división de Brasil. Foto: Getty Images
