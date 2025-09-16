“Le ofrecieron” dos técnicos campeones a Atlético Nacional: ya brillaron en el FPC

La prensa deportiva en Colombia revela que a Atlético Nacional tendría en carpeta a entrenadores extranjeros para reemplazar a Javier Gandolfi. Sin embargo, aparecieron dos colombianos entre los rumores.

Se trata de Juan Carlos Osorio y Santiago El Sachi Escobar, dos técnicos que saben muy bien lo que es dirigir a Nacional y que fueron campeones con el cuadro verde de Antioquia.

La información la entregó el periodista Julián Capera, por medio de su canal de YouTube, agregando detalles de lo que han sido las carreras de ambos entrenadores, bastante conocidos en el Fútbol Profesional Colombiano.

“Hay dos nombres colombianos que sé que han sido ofrecidos a Atlético Nacional. Lo de Juan Carlos Osorio lo conté hace rato, antes de que sacaran a Gandolfi (...) unas semanas antes conté el ofrecimiento que se estaba haciendo en el entorno de Osorio a Nacional”, arrancó afirmando Capera.

Y añadió: “Ofrecido también otro hombre de la casa, de sangre verde, que siente los colores de Atlético Nacional, que es el profesor Santiago Sachi Escobar”.

Santiago Sachi Escobar, un hombre de la casa

Imborrable quedó en el recuerdo de los hinchas de Nacional la octava estrella de 2005-l, ante Santa Fe, en el Atanasio Girardot de Medellín. La ida en Bogotá quedó 0-0, y la vuelta en la capital de Antioquia fue para el verde por 2-0.

Santiago Escobar era el técnico de aquel recordado Atlético Nacional, que venía de varias finales perdidas y puso fin a casi seis años sin ganar en liga colombiana.

Su primera etapa en el verde acabó, pero regresó en 2011 y volvió a sacar campeón a Nacional. En esa oportunidad, para el apertura de aquel año, el rey de copas venció a Equidad en la final y obtuvo su undécima estrella.

Santiago Sachi Escobar, campeón con Atlético Nacional en 2011. | Foto: Colprensa - El colombiano

Juan Carlos Osorio, nombre dorado

Osorio inició una época ganadora con Atlético Nacional, la más dorada en la historia del equipo. En su primera etapa, Juan Carlos llegó para mayo de 2012, hasta mayo de 2015, y obtuvo tres ligas, dos copas y una superliga; además de llegar a una final de Copa Sudamericana. Supo dominar el FPC.

Su segundo ciclo en el verde no fue exitoso, duró de julio de 2019 a noviembre de 2020, y aunque no ganó nada, los hinchas lo recuerdan por su aporte en un momento clave para el club.

Juan Carlos Osorio, referente en su paso por Nacional. | Foto: Colprensa

Resta esperar qué decisión tomará Nacional en cuanto el reemplazo de Javier Gandolfi, de quien no han anunciado la salida oficial porque, presuntamente, estaría terminando de acordar varios temas.