A Atlético Nacional “le ofrecieron” un técnico multicampeón: expectativa por Javier Gandolfi

Atlético Nacional ahora solo se concentra en las competencias colombianas: Liga y Copa BetPlay. La eliminación del verde de la montaña, ante São Paulo en octavos de Copa Libertadores, sigue despertando todo tipo de reacciones.

Aunque Nacional tuvo numerosas opciones para vencer a São Paulo, no concretó ninguna. Así las cosas, uno de los principales señalados por la caída del equipo colombiano es el técnico Javier Gandolfi. Sectores de la hinchada verde piden su salida desde hace varios meses atrás.

Lo que se ha sabido es que la directiva de Nacional tiene plena confianza en Javier Gandolfi. Así lo han manifestado el presidente Sebastián Arango y el director deportivo Gustavo Fermani. Sin embargo, estaría sujeto a los resultados venideros.

Javier Gandolfi, uno de los principales señalados en Atlético Nacional. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

¿Ofrecieron a Juan Carlos Osorio a Atlético Nacional?

Pero los rumores sobre un nuevo estratega para el cuadro verde no paran. Este jueves, 21 de agosto, el periodista Julián Capera, en el espacio F5 al mercado de entrenadores de su canal de YouTube, contó que Juan Carlos Osorio fue ofrecido a tres clubes en Colombia, entre esos Atlético Nacional.

“Juan Carlos Osorio es otro nombre que han ofrecido a los dos equipos, a Millonarios y al América. Él ha tenido la oportunidad de dirigir a los dos: primero con Millonarios, hace mucho rato, después de regresar al país tras su proceso de formación en Estados Unidos”, arrancó afirmando Capera.

Luego, el periodista hizo un repaso de los equipos que Osorio ha dirigido, y siguió: “Ofrecido... incluso me dicen que a los tres: a Atlético Nacional, que es un equipo que conoce también y que sentó unas bases importantes para un proceso exitoso que vino después”.

“Es un hombre que hizo cosas buenas, que conoce el club y que tiene la particularidad de haber dirigido los tres equipos grandes en el FPC, y ahora, que está desvinculado desde el 11 de marzo de este año, ha sido ofrecido nuevamente a los tres: a Nacional, a Millonarios y al América de Cali”, sentenció.

¿Nuevo ciclo de Juan Carlos Osorio en Nacional? La prensa deportiva habló. | Foto: Getty Images

Se trata de un rumor, y aunque Gandolfi tiene respaldo y contrato vigente en Nacional, las siguientes semanas serían claves en cuanto a la continuidad del técnico argentino, mismo que llegó a principios de 2025 y ganó la Superliga.

Nacional cayó por penales (4-3) ante São Paulo el pasado martes 19 de agosto. Ahora, el verde paisa deberá encarar un clásico por Liga BetPlay: será el domingo 24 de agosto, ante América de Cali, en la capital del Valle del Cauca.