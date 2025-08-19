Error de Marino Hinestroza dejó sin Copa Libertadores a Nacional: video del penal que falló

Atlético Nacional cayó eliminado de la Copa Libertadores 2025, luego de igualar la serie en los 180 minutos (1-1) y fallar dos cobros en la tanda de penales (4-3).

Rafael, arquero de São Paulo, volvió a salir como héroe atajando el remate de Matheus Uribe con el que encaminó la victoria de los suyos.

Aunque Marcos Antonio la estrelló en el palo inmediatamente después, Marino Hinestroza mandó su cobro al horizontal en el quinto turno y le dejó servida la clasificación a São Paulo.

Cedric Soares no falló en su duelo ante David Ospina, confirmando el triunfo del equipo dirigido por Hernán Crespo.

São Paulo enfrentará al ganador del la serie entre Liga de Quito y Botafogo, que ahora mismo está 1-0 a favor del vigente campeón de la Copa Libertadores.

Marino Hinestroza y Edwin Cardona, los villanos

Marino Hinestroza no fue el gran villano de la noche para Atlético Nacional. Edwin Cardona se fue expulsado justo después del tanto del empate en el minuto 70, lo que obligó a un abrupto cambio de planes para el cuerpo técnico de Javier Gandolfi.

Cardona ya había quedado retratado en el partido de ida, cuando falló dos cobros de penal y tuvo que salir a pedirle disculpas a la hinchada.

Su revancha era en el Morumbí y lo estaba logrando hasta el momento en que Alfredo Morelos convirtió el 1-1. Cardona le gritó el gol en la cara a Nahuel Ferraresi, acción que fue sancionada por el árbitro con la segunda tarjeta amarilla.

El volante antioqueño trató de explicarle al juez lo sucedido, pero no había mucho que hacer para evitar la expulsión teniendo en cuenta que en jugadas de amarilla no puede entrar el VAR.

Cardona se fue con cara larga y evidentemente afectado por este nuevo error que le cuesta la serie a Atlético Nacional.

Morelos se lamentó

La sensación en el camerino verdolaga es que el partido se podía ganar en los 90 minutos, si no fuera por la inferioridad numérica.

“A lo último nos quedamos con esa expulsión. Yo creo que si tenemos los once jugadores, hubiéramos sido vencedores. Los penales son cara y sello”, declaró en la cancha del Morumbí.

Morelos fue el encargado de convertir el penal con el que empataron la serie, pero su celebración se vio interrumpida por la expulsión de Cardona.

El cordobés prefiere pasar la página y pensar en lo que viene. “Hoy no nos tocó a nosotros, bueno. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de jugar un buen fútbol, dos partidos muy importantes”, indicó.

“En los penaltis es de suerte. Ellos consiguieron anotar la mayoría de los penaltis y nosotros erramos dos. Ahí se nos va la victoria”, completó.

Atlético Nacional volverá a jugar este domingo contra América de Cali en la fecha 8 de la Liga Betplay. Ese compromiso está programado para iniciar a las 6:20 de la tarde y se disputará en el Estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.