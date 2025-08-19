Suscribirse

Deportes

Fluminense atormentó al América de Cali en Sudamericana: uno de los goles se volvió viral

América no pudo ante la superioridad de Fluminense en octavos de final de Copa Sudamericana.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025, 2:32 a. m.
Fluminense vs. América de Cali por Copa Sudamericana.
Fluminense vs. América de Cali por Copa Sudamericana. | Foto: Izq: AFP / Der: Transmisión ESPN

Fluminense se volvió el verdugo de América de Cali en la Copa Sudamericana 2025. Este martes, 19 de agosto, se jugó la vuelta de los octavos de final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La ida, en la capital del Valle, había quedado 2-1 a favor del Flu. Ahora, en el mítico estadio brasileño, el cuadro tricolor venció a la mecha por 2-0, para un global de 4-1.

Uno de los goles de Fluminense, este martes, se volvió viral en redes sociales. Fue el primero, sobre los 23′, por obra del colombiano Kevin Serna. El atacante aprovechó un desorden en la defensa de América, enganchó en el área y terminó definiendo al palo del portero escarlata, Jorge Soto.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Hinchas y hasta periodistas se refirieron al tanto, señalando la responsabilidad de la defensa americana y el portero Jorge Soto.

Con ese 1-0 se fueron al descanso, y aunque la serie parecía liquidada, América debía salir al segundo tiempo a comerse a su rival. Todo o nada, esa era la situación del equipo 15 veces campeón de Colombia.

Pero a la mecha no se le dieron las cosas, y finalmente no logró convertir en gol ninguna de las acciones que tuvo. Eso, además de que Fluminense fue contundente y sobre los 56′ volvió a enviar el balón al fondo de la portería.

Matheus Martinelli definió al palo de Jorge Soto, otra vez, y de las gradas del Maracaná bajaron gritos de euforia. Era el 2-0 definitivo con el que Fluminense sentenció la goleada 4-1 en el global, avanza a cuartos del torneo y margina a América a pelear solamente en torneos locales.

Ahora, Fluminense se enfrentará contra el ganador de Lanús y Central Córdoba. Dicho juego de vuelta se llevará a cabo el jueves 21 de agosto, y la llave la gana 1-0 el elenco cordobés. La pelota rodará en el estadio donde el granate ejerce como local.

Fluminense avanza a cuartos de final de Sudamericana: eliminó al América de Cali.
Fluminense avanza a cuartos de final de Sudamericana: eliminó al América de Cali. | Foto: AFP
Contexto: América de Cali sigue sufriendo: así le fue ante Deportivo Pereira por Liga BetPlay

Datos generales del Fluminense vs. América de Cali en Sudamericana

  • Marcador final: Fluminense 2 (4) - (1) 0 América de Cali
  • Fecha: 19 de agosto de 2025 (vuelta de octavos de final de Sudamericana)
  • Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
  • Alineaciones:

Fluminense: Fábio Deivson Lopes; Samuel Xavier, Manoel Messias Silva, Juan Pablo Freytes, Renê Rodrigues Martins; Hércules Pereira do Nascimento, Matheus Martinelli, Agustín Canobbio, Vinícius Moreira de Lima, Kevin Serna; Everaldo. DT: Renato Portaluppi.

América de Cali: Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña; Yerson Candelo, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Marcos Mina; Cristian Barios, Jhon Murillo; Rodrigo Holgado. DT: Diego Raimondi.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Sería el peor error”: Petro envió mensaje a emisarios de Trump sobre invadir a Venezuela. Alertó consecuencias para Colombia

2. Explosión en la MLB: dos venezolanos protagonizan un duelo inédito que ya es parte de la historia

3. ‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

4. Pedida de mano con el volcán de Acatenango de fondo terminó en una ‘erupción de amor’, tras entrar en actividad volcánica una vez la novia dio el ‘sí’

5. Nuevo escándalo de corrupción vuelve a salpicar a esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

fluminenseAmérica de CaliCopa Sudamericana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.