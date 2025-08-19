Fluminense se volvió el verdugo de América de Cali en la Copa Sudamericana 2025. Este martes, 19 de agosto, se jugó la vuelta de los octavos de final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La ida, en la capital del Valle, había quedado 2-1 a favor del Flu. Ahora, en el mítico estadio brasileño, el cuadro tricolor venció a la mecha por 2-0, para un global de 4-1.

Uno de los goles de Fluminense, este martes, se volvió viral en redes sociales. Fue el primero, sobre los 23′, por obra del colombiano Kevin Serna. El atacante aprovechó un desorden en la defensa de América, enganchó en el área y terminó definiendo al palo del portero escarlata, Jorge Soto.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Hinchas y hasta periodistas se refirieron al tanto, señalando la responsabilidad de la defensa americana y el portero Jorge Soto.

¡Gol colombiano, gol de Kevin Serna!



Fluminense abrió el marcador frente al América de Cali tras una gran acción del extremo.



▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/8d9sVxTS3b — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 20, 2025

La manita que da el arquero para el gol de Flu… — Steven Arce (@stevenarce) August 20, 2025

Resumen del primer tiempo: @FluminenseFC cuando acelera, hace lo que quiere con la defensa del @AmericadeCali pestaña terrible, Bocanegra en nada, Candelo fatal y Soto regaló el palo en el Gol. Lo de los tres centrales de Raimondi es terrible. pic.twitter.com/OQRk2XfPkw — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) August 20, 2025

Partido muy mal planteado, los jugadores lucen como el tecnico, inexpertos, nerviosos, como que no saben lo que hacen y tampoco saben a que juega. No te podes poner a inventar en un partido de estos. Mala marca de Tovar y entra por el palo de Soto. Que desastre. — Alejandro Giraldo (@alejogiraldo94) August 20, 2025

Con ese 1-0 se fueron al descanso, y aunque la serie parecía liquidada, América debía salir al segundo tiempo a comerse a su rival. Todo o nada, esa era la situación del equipo 15 veces campeón de Colombia.

Pero a la mecha no se le dieron las cosas, y finalmente no logró convertir en gol ninguna de las acciones que tuvo. Eso, además de que Fluminense fue contundente y sobre los 56′ volvió a enviar el balón al fondo de la portería.

Matheus Martinelli definió al palo de Jorge Soto, otra vez, y de las gradas del Maracaná bajaron gritos de euforia. Era el 2-0 definitivo con el que Fluminense sentenció la goleada 4-1 en el global, avanza a cuartos del torneo y margina a América a pelear solamente en torneos locales.

Ahora, Fluminense se enfrentará contra el ganador de Lanús y Central Córdoba. Dicho juego de vuelta se llevará a cabo el jueves 21 de agosto, y la llave la gana 1-0 el elenco cordobés. La pelota rodará en el estadio donde el granate ejerce como local.

Fluminense avanza a cuartos de final de Sudamericana: eliminó al América de Cali. | Foto: AFP

Datos generales del Fluminense vs. América de Cali en Sudamericana

Marcador final : Fluminense 2 (4) - (1) 0 América de Cali

: Fluminense 2 (4) - (1) 0 América de Cali Fecha : 19 de agosto de 2025 (vuelta de octavos de final de Sudamericana)

: 19 de agosto de 2025 (vuelta de octavos de final de Sudamericana) Estadio : Maracaná de Río de Janeiro

: Maracaná de Río de Janeiro Alineaciones:

Fluminense: Fábio Deivson Lopes; Samuel Xavier, Manoel Messias Silva, Juan Pablo Freytes, Renê Rodrigues Martins; Hércules Pereira do Nascimento, Matheus Martinelli, Agustín Canobbio, Vinícius Moreira de Lima, Kevin Serna; Everaldo. DT: Renato Portaluppi.