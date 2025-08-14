América de Cali sigue sufriendo: así le fue ante Deportivo Pereira por Liga BetPlay

Este jueves 14 de agosto, por la séptima jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, América de Cali se enfrentó con Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El compromiso terminó 2 goles a 1 a favor del equipo que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel. Con este resultado, el conjunto ‘escarlata’ queda en la casilla 18 de la tabla de posiciones con apenas 4 puntos.

Este es un nuevo golpe para América de Cali, ya que, el martes 12 de agosto, perdió en el estadio Olímpico Pascual Guerrero contra Fluminense, un grande del fútbol de Brasil.

Aquel duelo acabó 2 tantos a 1 y correspondió al partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Fluminense, donde hasta hace poco jugó el colombiano Jhon Arias, sacó un buen resultado y podrá rematar en casa la clasificación a cuartos de final.

América de Cali, entrenado por el argentino Diego Gabriel Raimondi, deberá pasar rápido la página para levantarse de la mejor manera posible. No es buen momento a nivel de resultados.

Siguiendo con temas de América, Yerson Candelo, quien hizo un autogol ante Fluminense, habló después de ese encuentro. “Soto me dice que me habla, pero por el ruido que hay en el terreno de juego, no lo escuché en ningún momento. La internación mía era bajar el balón, para que él la tomara con las manos porque estábamos muy cerca, lastimosamente se da el autogol”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.

🇨🇴América de Cali 0x1 Fluminense🇧🇷



⚽️ Yerson Candelo (contra)



🏆 Sul-Americana | oitavas (ida)



pic.twitter.com/0GIvCNOKHV — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 13, 2025

“Después de eso, el equipo ha competido de buena manera, salimos del terreno de juego con la frente en alto. Esperamos en Brasil conseguir el paso a la siguiente ronda, en estos certámenes ningún partido es fácil. Los que tengan la fe y nos acompañen, los invitamos a que estén firmes, que vamos a dejarlo todo para seguir con esta ilusión que tenemos todos de ganar la Sudamericana”, añadió.

Si bien la serie está abierta, América de Cali deberá hacer un buen papel en Brasil para remontar la serie, eliminar a Fluminense y clasificarse a la instancia de cuartos de final.