La millonada que recibirá América de Cali por llegada de Santiago Moreno a Fluminense

América de Cali jugará con Fluminense este martes 12 de agosto, por la ida de octavos de final en Copa Sudamericana. Sin embargo, no es la única noticia que involucra a ambos clubes, pues tienen un jugador que despierta interés tanto en el cuadro escarlata como en Flu.

Se trata de Santiago Moreno, atacante de 25 años que este mismo martes fue oficializado como nuevo refuerzo en Fluminense. El jugador tuvo paso por América de Cali, lo que lleva a que el cuadro escarlata tenga un porcentaje de ganancia en la operación.

Así presenta Fluminense a Santiago Moreno. | Foto: Prensa Fluminense.

Así lo reveló el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X. Contó que Moreno llegó a Fluminense por 5.5 millones de dólares, con un contrato hasta diciembre de 2029. Para muchos se trata del reemplazo de Jhon Arias, ídolo que dejó el Flu recientemente para ser nuevo futbolista del Wolverhampton.

“América de Cali recibirá 1.1 millones de dólares por Santiago Moreno”

Es una millonada la que recibirá América de Cali tras la llegada de Santiago Moreno a Fluminense: 1.1 millones de dólares, pues se había reservado un alto porcentaje por venta del jugador. Eso, en pesos colombianos, serían poco más de 4.400 millones de pesos.

“Santiago Moreno (25) es anunciado oficialmente como nuevo jugador de Fluminense. El extremo colombiano llegó por 5.5M$ y firmó hasta diciembre de 2029. América recibirá, tras reservarse el 20%, 1.1M$ de la operación”, fue al información entregada por Sierra.

Con ansias esperan el debut de Santiago Moreno en Fluminense, que no será esta noche ante América, pero que podría ser pronto. El colombiano viene de prestar sus servicios al Portland de la MLS estadounidense.

“Me siento muy feliz, muy contento, al igual que toda mi familia. Desde que conocimos esta oportunidad, hemos estado muy emocionados de estar aquí en el Fluminense. Estoy muy contento y espero estar a la altura de este gran club”, dijo Moreno a los medios oficiales de Fluminense tras su llegada.

Además, añadió: “Soy una persona muy alegre, y eso se nota en la cancha. Soy una persona muy humilde, vengo de un barrio muy humilde y estoy muy feliz de representar a toda mi comunidad. En la cancha, soy un jugador que puede jugar tanto por fuera como por dentro; me siento libre y feliz de jugar en cualquier posición. Soy un jugador que siempre da lo mejor de sí en la cancha, al 100%, y estoy muy feliz de estar aquí”.

Santiago Moreno, junto a Duván Vergara, en América de Cali. | Foto: Prensa América de Cali.