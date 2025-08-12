Fluminense anunció el reemplazo de Jhon Arias: también es colombiano y jugó en América de Cali

El mediocampista ofensivo colombiano Jhon Arias dejó hace varios días a Fluminense de Brasil para unirse al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

El exjugador de Independiente Santa Fe de Bogotá tenía el deseo de jugar en una liga importante del ‘viejo continente’ y bien, esto ya lo podrá hacer con su nuevo club en la Premier League.

Pero la salida de Fluminense, al ser la gran figura de la institución, dejó un gran vacío. Desde que se dio su partido, la escuadra brasileña empezó a buscar en el mercado su reemplazo.

El elegido fue otro jugador de origen colombiano y su arribo a Fluminense ya es oficial. Se trata de Santiago Moreno, que supo vestir los colores de América de Cali.

Santiago Moreno hizo buenas presentaciones con América. | Foto: Dimayor

“Fluminense FC anuncia el traspaso exitoso del delantero colombiano Santiago Moreno. El jugador, que militaba en el Portland Timbers de Estados Unidos, llegó a Río de Janeiro, se sometió a un reconocimiento médico y firmó un contrato indefinido con el club hasta finales de 2029″, comunicó el equipo.

Muchos hinchas de Fluminense esperan, claramente, que Santiago Moreno puede hacer algunas cosas de las que hizo Jhon Arias, quien es tildado en el once brasileño como un verdadero ídolo.

O Fluminense FC informa que acertou a transferência do atacante colombiano Santiago Moreno. O jogador, que estava no Portland Timbers, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2029. pic.twitter.com/zGnexz2aRj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 12, 2025

Cabe mencionar que Fluminense está instalado en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana y en esta instancia medirá fuerzas por el partido de ida, este martes 12 de agosto, contra el mismo América de Cali.

“No podrá jugar con el equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El plazo de inscripción finalizó el viernes pasado. Si el equipo avanza a cuartos de final, se permitirán tres cambios más en la plantilla y el refuerzo podrá jugar”, mencionó Ge Globo sobre Moreno.

“Moreno será el undécimo jugador extranjero en la plantilla del Fluminense. La CBF actualmente permite la participación de nueve jugadores nacidos fuera de Brasil en un partido. En este caso, al menos dos tendrán que perderse partidos en torneos nacionales”, añadió.

Santiago Moreno empezará entrenamientos con su nuevo equipo después del primer partido por octavos de final de la Copa Sudamericana. El colombiano, con el paso de los partidos, deberá ganarse la titularidad.