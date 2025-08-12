Suscribirse

Deportes

Fluminense anunció el reemplazo de Jhon Arias: también es colombiano y jugó en América de Cali

Hay mucha expectativa con este jugador colombiano. Se espera con ansias su debut.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 8:20 p. m.
Jhon Arias, único colombiano en el once ideal del Mundial de Clubes
El reemplazo de Arias en Fluminense. | Foto: Getty Images

El mediocampista ofensivo colombiano Jhon Arias dejó hace varios días a Fluminense de Brasil para unirse al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

El exjugador de Independiente Santa Fe de Bogotá tenía el deseo de jugar en una liga importante del ‘viejo continente’ y bien, esto ya lo podrá hacer con su nuevo club en la Premier League.

Contexto: Jhon Arias marca golazo en su debut con Wolverhampton: dejó tirada a la defensa rival

Pero la salida de Fluminense, al ser la gran figura de la institución, dejó un gran vacío. Desde que se dio su partido, la escuadra brasileña empezó a buscar en el mercado su reemplazo.

El elegido fue otro jugador de origen colombiano y su arribo a Fluminense ya es oficial. Se trata de Santiago Moreno, que supo vestir los colores de América de Cali.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
Santiago Moreno hizo buenas presentaciones con América.
Santiago Moreno hizo buenas presentaciones con América. | Foto: Dimayor

Fluminense FC anuncia el traspaso exitoso del delantero colombiano Santiago Moreno. El jugador, que militaba en el Portland Timbers de Estados Unidos, llegó a Río de Janeiro, se sometió a un reconocimiento médico y firmó un contrato indefinido con el club hasta finales de 2029″, comunicó el equipo.

Muchos hinchas de Fluminense esperan, claramente, que Santiago Moreno puede hacer algunas cosas de las que hizo Jhon Arias, quien es tildado en el once brasileño como un verdadero ídolo.

Cabe mencionar que Fluminense está instalado en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana y en esta instancia medirá fuerzas por el partido de ida, este martes 12 de agosto, contra el mismo América de Cali.

No podrá jugar con el equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El plazo de inscripción finalizó el viernes pasado. Si el equipo avanza a cuartos de final, se permitirán tres cambios más en la plantilla y el refuerzo podrá jugar”, mencionó Ge Globo sobre Moreno.

Contexto: Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

Moreno será el undécimo jugador extranjero en la plantilla del Fluminense. La CBF actualmente permite la participación de nueve jugadores nacidos fuera de Brasil en un partido. En este caso, al menos dos tendrán que perderse partidos en torneos nacionales”, añadió.

Santiago Moreno empezará entrenamientos con su nuevo equipo después del primer partido por octavos de final de la Copa Sudamericana. El colombiano, con el paso de los partidos, deberá ganarse la titularidad.

Estar en Fluminense de Brasil y ser protagonista le podría ayudar a Moreno a ser convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de Mayores. Una nueva aventura en el Sur de América comienza para Santiago.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atención: renunció la exfiscal Viviane Morales a la aspiración para llegar a la Corte Constitucional

2. Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda a las personas de forma anónima, reveló delicado problema

3. Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

4. Estas son las zonas donde bajaron los precios para comprar una casa en EE. UU.

5. Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

fluminenseBrasilJhon Ariasmercado de fichajesSelección ColombiaColombiaAmérica de Cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.