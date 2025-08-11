Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

Se viene otra gran prueba para los equipos colombianos en torneos internacional durante este 2025; los octavos de final.

Hasta aquí han llegado tres conjuntos de Liga BetPlay que son América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional.

Dos están entre los mejores de la Copa Sudamericana, mientras que el tercer mencionado sigue soñando con la Copa Libertadores.

Ese tridente de llaves que afrontarán los nacionales llama poderosamente la atención, pero sin duda una de las más atractivas es la de América vs. Fluminense.

Con gran respeto por un multicampeón como el equipo de Río de Janeiro, los americanos irán por su objetivo de pasar de ronda e instalarse entre los mejores ocho.

Ya sin Jhon Arias como su máxima figura, luego de su traspaso al Wolves de Inglaterra, el cuadro de Brasil no deja de infundir temor.

Su capacidad individual con jugadores de renombre, así también como el juego colectivo e historia, son una gran prueba para los de Gabriel Raimondi.

Justamente de esto fue que habló el entrenador argentino en la rueda de prensa, tras la derrota con Deportes Tolima del fin de semana pasado: “Tiene una calidad de jugadores increíble”.

Rafael Carrascal, uno de los estandartes y capitán de los rojos, dio muestras de cuál será su plan para vencer a Flu: “Vamos a salir a competir. Respetamos al rival, pero estamos de local”.

🎙️ “ @FluminenseFC tiene una calidad de jugadores increíble y no juega al estilo del Tolima”



— Diego Raimondi, en rueda de prensa.



El DT de @AmericadeCali anticipó que será un partido diferente al de Liga y que el reto internacional @Sudamericana exigirá ajustes para competir… pic.twitter.com/uohggLexIp — América En La Red (@Americaenlared) August 10, 2025

A su vez opinó sobre la llave que no será definida en un solo juego, sino que después tendrán que ir al Maracaná a cerrarla.

“Haremos lo de nosotros para sacar un buen resultado de local, y que no deje tranquilos para ir a Brasil”, apuntó Carrascal.

Yerson Candelo, uno de los hombres que permanecía lesionado, pero viene sumando minutos y llega en un momento clave para Sudamericana también habló.

“El martes tenemos un certamen importante, queremos sacarlo adelante. Esperamos que quienes creen, continúen apoyándonos”, dijo pidiendo apoyo a la afición en el Pascual Guerrero.

Para América la posibilidad de acceder a la siguiente ronda le abriría la chance de jugar frente a un rival de Argentina.

Según está acomodado el cuadro, entre Central Córdoba y Lanús se define el clasificado a cuartos que se mediría con los rojos en unos hipotéticos octavos de final.

Con buen historial reciente

Para acceder a los octavos de final, el conjunto caleño ha tenido que transitar otras rondas del torneo donde tuvo que medirse a Corinthians y Bahía, ambos de Brasil.

Ante estos dos rivales, los resultados fueron más que favorables.

América ya tuvo dos visitas a Brasil durante la Copa Sudamericana. | Foto: AFP

Contra el Timao fueron dos empates a un tanto, mientras que ante Bahía se produjo un empate de visita y una victoria que dio el paso a octavos de final.

Dichos resultados en suelo brasileño, son los que hoy día ilusionan al América con dar un nuevo golpe sobre la mesa el próximo 19 de agosto (vuelta).

Canal y hora para ver América vs. Fluminense

Copa Sudamericana - octavos de final (ida)

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: martes 12 de agosto, 7:30 p. m.