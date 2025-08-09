Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

América de Cali vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Te contamos la previa del duelo América de Cali vs Fluminense, que se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo martes 12 de agosto a las 19:30 horas. Cristián Garay Reyes será el árbitro del partido.

9 de agosto de 2025, 3:09 p. m.