Atlético Nacional vs. São Paulo: hora y canal para ver el partido de ida por Copa Libertadores

Llegó el momento clave de la temporada para Atlético Nacional. Este martes, 12 de agosto, los verdolagas reciben a São Paulo en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El duelo de campeones está programado para las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido en ESPN para toda Colombia. Además, estará disponible a través de Disney+ en plataformas digitales.

Nacional no solo se juega gran parte de sus objetivos, sino también la continuidad de Javier Gandolfi como entrenador.

SEMANA conoció que la junta directiva está dividida sobre el futuro del estratega argentino, y el resultado de esta llave contra São Paulo será fundamental.

El cuadro paisa marcha segundo en la Liga Betplay, pero todavía no convence en cuanto a juego y contundencia. Gandolfi sigue buscando ese equipo ideal que le permita dormir tranquilo en el cargo que asumió a principios de este año como reemplazo de Efraín Juárez.

Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional | Foto: Cristian Bayona

Así llega Nacional

Lo cierto es que Atlético Nacional llega con la camiseta inflada por la victoria sobre Alianza FC (3-0), el pasado viernes en el Atanasio Girardot.

Ese día, Gandolfi probó una alineación mixta en la que varios de los nuevos refuerzos tuvieron su oportunidad de sumar minutos.

Los goles fueron convertidos por Andrés Sarmiento, Juan Manuel Zapata y Facundo Batista, quien sufrió una fractura en la naríz. El delantero uruguayo no estará disponible para el juego de ida, lo que complica la tarea de Nacional en caso que no encuentre el gol ante la férrea defensa de São Paulo.

En ese orden de ideas, el once inicial del cuadro verdolaga estaría compuesto por: David Ospina; Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Matheus Uribe, Jorman Campuzano: Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Como principales alternativas quedarían el venezolano Billy Arce, Marlos Moreno, Juan Bauzá y César Haydar.

“Estamos en ese momento de conocimiento de estos jugadores que acaban de llegar. Tenemos un plantel con una linda competencia interna, eso es importante para nosotros”, anticipó Gandolfi en rueda de prensa.

Marino Hinestroza celebrando su gol en Copa Libertadores con Atlético Nacional | Foto: Colprensa

São Paulo, en racha positiva

Atlético Nacional necesita de un rendimiento que roce la perfección, pues su rival llega agrandado con cinco victorias consecutivas bajo las órdenes de Hernán Crespo.

La prensa brasileña espera un batacazo por parte del tricolor, aunque sabe la difícil atmósfera a la que se enfrentarán en el Atanasio.

“Sueño, pero necesito mantener los pies en la tierra. Es un sueño para todos, para la afición, para los atletas, pero la realidad es otra. Un sueño es un sueño. La realidad es otra. Intentaremos con todas nuestras fuerzas hacer realidad un sueño. Pero con los pies en la tierra”, dijo Crespo en rueda de prensa.

São Paulo también ganó en la última fecha del campeonato local. Lo hizo en condición de local contra Vitória (2-0), gracias a los goles de Damián Bobadilla y Sabino.

Hora y canal de Atlético Nacional vs. São Paulo

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 12 de agosto, a las 7:30 p. m.