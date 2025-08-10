Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II: se movió todo tras la fecha 6

Llaneros FC desaprovechó la oportunidad de empatar a Junior en el liderato de la Liga Betplay 2025-II. El conjunto villavicense perdió en condición de local contra Independiente Medellín (0-1) y se quedó en la tercera casilla.

Los locales tuvieron las mejores ocasiones del primer tiempo, pero no pudieron convertir en la portería defendida por Éder Chaux.

Medellín volvió a lucir falto de eficacia en el arco rival y los cambios de Alejandro Restrepo no parecían influir en el desarrollo del compromiso, hasta que Mender García marcó el único gol del partido.

Tras este resultado, Llaneros se quedó con 12 puntos en la tercera casilla, mientras que Medellín escaló al quinto puesto con 10 unidades, desplazando al Deportivo Pereira, Tolima y Santa Fe.

Así se jugó la fecha 6

La sexta jornada inició el pasado jueves con el empate de Unión Magdalena ante Deportivo Pasto (1-1) en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Al otro día, Atlético Nacional goleó a Alianza FC en el Atanasio Girardot (3-0).

“En el segundo tiempo, creo que la jerarquía que tiene en las distintas líneas, y obviamente después viendo el banco, teníamos la posibilidad de darle minutos a jugadores que tenían una carga muy larga; creo que salió un partido redondo, el resultado a mi entender, quedó corto”, explicó el técnico Javier Gandolfi.

A segunda hora, Millonarios empató frente al Deportivo Cali (3-3) y aumentó su situación crítica con David González tambaleando en el puesto.

Sumado a eso, los embajadores sufrieron la baja de Andrés Llinás por una grave lesión a los 71 minutos del segundo tiempo.

“Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello del pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación”, informó el club.

Andrés Llinás se sometió a una cirugía en el pie izquierdo. | Foto: Getty Images

Santa Fe perdió el invicto

El día sábado, Once Caldas empató ante Águilas Doradas (1-1), América de Cali cayó ante Deportes Tolima (0-1) y Atlético Bucaramanga frenó en seco al actual campeón del fútbol colombiano (2-1).

Independiente Santa Fe empezó ganando en la capital santandereana, pero sucumbió por el doblete del argentino Luciano Pons.

“Nos costó entrar en ritmo en el segundo tiempo. No nos dieron respiro, nos presionaron bien. No nos pudimos acomodar”, declaró el técnico Jorge Bava.

Ante el aplazamiento de Boyacá Chicó vs. La Equidad, la jornada terminó el domingo: Envigado empató ante Junior (1-1), Pereira sacó un punto de su visita a Fortaleza CEIF y Medellín dio el batacazo venciendo a Llaneros en condición de visitante (0-1).