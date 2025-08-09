Hugo Rodallega tuvo gesto de juego limpio con Andrés Llinás: llueven aplausos por lo que hizo

Andrés Llinás ha recibido miles de mensajes de apoyo, luego de la grave lesión que sufrió en el segundo tiempo del partido entre Millonarios y Deportivo Cali (3-3).

El defensor bogotano se fracturó el cuello del pie izquierdo, por lo que estará varios meses fuera de las canchas bajo observación del cuerpo médico albiazul.

Entre las numerosas reacciones a lo sucedido, hubo una que destacó por la rivalidad histórica de Millonarios con Santa Fe. Hugo Rodallega, capitán del cuadro cardenal, se acordó de su colega y le deseó lo mejor en la cirugía a la que se someterá.

“Pronta recuperación, Andrés. Dios te bendiga”, escribió Rodallega en un claro gesto de juego limpio pese al color que los distingue dentro de la cancha.

Llinás no se tardó en responder y dijo: “Gracias por tus palabras, goleador. Que la rivalidad quede en la cancha. Ninguna pasión justifica perder una vida, cuidémonos entre todos”.

Así fue la corta conversación entre Hugo Rodallega y Andrés Llinás | Foto: Captura Instagram

Esta manifestación de colegaje entre Rodallega y Llinás ocurrió después de que la Dimayor haya aplazado el clásico capitalino por pedido de la Alcaldía de Bogotá.

El motivo de dicha decisión fueron los disturbios presentados el pasado miércoles, 6 de agosto, en la previa al concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena.

Ese día, barristas de ambos equipo se enfrentaron dentro de las instalaciones del escenario, dejando como saldo varios heridos, sillas rotas, paredes destruidas y, sobre todo, una persona fallecida que se identificó como Sergio Blanco.

El concierto de cumbia villera se canceló, mientras que las autoridades continúan tras la pista de los principales responsables a través de los videos publicados en redes sociales.

Fue el secretario de Gobierno de Bogotá el que pidió aplazar el clásico capitalino, argumentando que había posibilidad de nuevos desmanes en el Estadio El Campín.

¿Qué le pasó a Andrés Llinás?

Lo cierto es que el mensaje de Rodallega fue solo una muestra más de cariño para Andrés Llinás, quien dejó preocupados a los hinchas de Millonarios al verlo gritar de dolor sobre los 71 minutos del compromiso contra Deportivo Cali.

Aunque las imágenes ya anticipaban lo peor, el comunicado oficial del club confirmó cuál fue la lesión exacta y el proceso al que se someterá para empezar la fase de recuperación.

“Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello del pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación”, indicó el departamento médico.

Llinás será una baja sensible para el esquema defensivo de David González, quien ya está en la cuerda floja por los malos resultados de este semestre.

David González, técnico de Millonarios | Foto: Colprensa

Millonarios apenas ha sumado un punto de 12 posibles y se ubica en la decimonovena posición, solo por encima del Once Caldas.