Alberto Gamero se pronunció tras la grave lesión de Andrés Llinás: le mandó sentido mensaje

Alberto Gamero dejó a un lado los colores y se pronunció sobre la grave lesión sufrida por Andrés Llinás, quien fuera uno de sus consentidos cuando estuvo dirigiendo a Millonarios.

El defensor bogotano sufrió fractura en el cuello del pie izquierdo y tendrá que someterse a una cirugía que lo sacará de las canchas por lo que resta de 2025.

“Duro, es duro. Yo estaba muy cerquita cuando vi la jugada, y sé que es un momento duro para él, para la familia, para Millonarios, porque es un ídolo de Millonarios, y mandarle mucha fortaleza", declaró el DT.

Llinás se convirtió en titular indiscutible bajo las órdenes de Gamero, de ahí el gran cariño que se tienen de parte y parte.

“Él es un jugador joven, de mucha proyección, y como siempre le decía a ellos, el joven se recupera mucho más rápido y estoy completamente seguro que se va a recuperar y se va a recuperar bien”, apuntó el entrenador samario.

Alberto Gamero, entrenador colombiano, hoy al servicio de Deportivo Cali. | Foto: Getty Images

Gamero no solo envió un mensaje de fortaleza para Llinás, sino también a su familia. “A la mamá, al papá, a las hermanas, a todos ellos que me lo arropen y que voy estar pendiente; que tenga mucha fortaleza, él ha madurado, Dios quiera que no sea grave la cosa. Oremos por él“, sentenció.

Llinás salió en camilla sobre los 70 minutos de partido, luego de caer de mala manera tras una disputa con el delantero Fernando Mimbacas.

El jugador de Millonarios se llevó la peor parte, obligando al ingreso de los médicos y una sustitución que no estaba en los planes de David González.

Las imágenes corrieron como agua en redes sociales, donde Llinás recibió mensajes de apoyo por parte de la hinchada albiazul e incluso aficionados de otros equipos.

Aunque todavía no hay un tiempo determinado de recuperación, se habla de cuatro meses fuera de las canchas. Eso significa perderse lo que queda del campeonato y preparar desde ya el regreso para el primer semestre de 2026.

Gamero, ovacionado

Además de manifestar su preocupación por la salud de Andrés Llinás, Gamero también habló de las ovaciones que recibió en la previa al partido por la fecha 6 de la Liga Betplay 2025-II.

“La verdad, estaba nervioso y cuando entré al camerino de Santa Fe, creo que eran más de cinco años que no entraba por allá, la verdad se sentía raro, pero sentí más alegría y satisfacción cuando sentí el cariño de la gente, yo creo que, no fue que me di cuenta, porque más o menos presentía eso, pero yo ratifiqué el cariño de la gente, es satisfactorio”, dijo.

Ⓜ️ El agradecimiento de los hinchas de Millonarios a Alberto Gamero. Pocas veces vi que se coreara a así a un técnico rival en El Campín. pic.twitter.com/frpRM6tvnC — Cristian Pinzón (@Crispinllos) August 9, 2025

En la cancha, varios jugadores de Millonarios se acercaron para abrazarlo y agradecerle por los años en los que estuvo al frente del proyecto. Ese es otro recuerdo que se lleva de regreso a la ciudad de Cali.