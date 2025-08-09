Suscribirse

Alberto Gamero se pronunció tras la grave lesión de Andrés Llinás: le mandó sentido mensaje

Aunque ahora es técnico del Deportivo Cali, no olvida lo que fue su paso de varios años por Millonarios.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 1:07 p. m.
Alberto Gamero habló sobre la lesión de Andrés Llinás en Millonarios vs. Deportivo Cali
Alberto Gamero habló sobre la lesión de Andrés Llinás en Millonarios vs. Deportivo Cali | Foto: Captura video Win Sports

Alberto Gamero dejó a un lado los colores y se pronunció sobre la grave lesión sufrida por Andrés Llinás, quien fuera uno de sus consentidos cuando estuvo dirigiendo a Millonarios.

El defensor bogotano sufrió fractura en el cuello del pie izquierdo y tendrá que someterse a una cirugía que lo sacará de las canchas por lo que resta de 2025.

“Duro, es duro. Yo estaba muy cerquita cuando vi la jugada, y sé que es un momento duro para él, para la familia, para Millonarios, porque es un ídolo de Millonarios, y mandarle mucha fortaleza", declaró el DT.

Contexto: Millonarios confirma la lesión exacta de Andrés Llinás: salió el parte médico oficial

Llinás se convirtió en titular indiscutible bajo las órdenes de Gamero, de ahí el gran cariño que se tienen de parte y parte.

“Él es un jugador joven, de mucha proyección, y como siempre le decía a ellos, el joven se recupera mucho más rápido y estoy completamente seguro que se va a recuperar y se va a recuperar bien”, apuntó el entrenador samario.

Alberto Gamero, entrenador colombiano, hoy al servicio de Deportivo Cali.
Alberto Gamero, entrenador colombiano, hoy al servicio de Deportivo Cali. | Foto: Getty Images

Gamero no solo envió un mensaje de fortaleza para Llinás, sino también a su familia. “A la mamá, al papá, a las hermanas, a todos ellos que me lo arropen y que voy estar pendiente; que tenga mucha fortaleza, él ha madurado, Dios quiera que no sea grave la cosa. Oremos por él“, sentenció.

Llinás salió en camilla sobre los 70 minutos de partido, luego de caer de mala manera tras una disputa con el delantero Fernando Mimbacas.

El jugador de Millonarios se llevó la peor parte, obligando al ingreso de los médicos y una sustitución que no estaba en los planes de David González.

Las imágenes corrieron como agua en redes sociales, donde Llinás recibió mensajes de apoyo por parte de la hinchada albiazul e incluso aficionados de otros equipos.

Aunque todavía no hay un tiempo determinado de recuperación, se habla de cuatro meses fuera de las canchas. Eso significa perderse lo que queda del campeonato y preparar desde ya el regreso para el primer semestre de 2026.

Contexto: Video: la dura reacción de Alberto Gamero a la grave lesión de Andrés Llinás

Gamero, ovacionado

Además de manifestar su preocupación por la salud de Andrés Llinás, Gamero también habló de las ovaciones que recibió en la previa al partido por la fecha 6 de la Liga Betplay 2025-II.

“La verdad, estaba nervioso y cuando entré al camerino de Santa Fe, creo que eran más de cinco años que no entraba por allá, la verdad se sentía raro, pero sentí más alegría y satisfacción cuando sentí el cariño de la gente, yo creo que, no fue que me di cuenta, porque más o menos presentía eso, pero yo ratifiqué el cariño de la gente, es satisfactorio”, dijo.

En la cancha, varios jugadores de Millonarios se acercaron para abrazarlo y agradecerle por los años en los que estuvo al frente del proyecto. Ese es otro recuerdo que se lleva de regreso a la ciudad de Cali.

“Es lo bonito del fútbol cuando uno pasa por una institución y le agradecen lo poco que uno pudo hacer, le agradezco a la hinchada; no tengo palabras. De los años que estoy dirigiendo nunca me había pasado eso, fue un día feliz para mí”, completó.

