Millonarios confirma la lesión exacta de Andrés Llinás: salió el parte médico oficial

Millonarios no tardó mucho tiempo en confirmar la lesión exacta de Andrés Llinás, defensor central que estará varios meses fuera de las canchas.

Sobre el minuto 70 del partido contra Deportivo Cali (3-3), Llinás fue a hacer un cierre cerca de la tribuna occidental. En su intento por despejar la pelota, cayó sobre la pierna izquierda y cargó con el peso del delantero Fernando Mimbacas.

El defensor bogotano no pudo maniobrar para evitar una lesión grave y terminó dejando impactantes imágenes que se convirtieron en tendencia por las redes sociales.

David González no quiso entregar detalles sobre la situación de su dirigido y prefirió que fuera el cuerpo médico el que emitiera cualquier tipo de información al respecto.

“Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello del pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación”, indicó el club embajador.

En principio se habla de unos 4 meses fuera de las canchas, es decir, prácticamente descartado para el resto del semestre.

El departamento médico no estableció un tiempo aproximado de recuperación para Llinás. “Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡Fuerza Andrés!“, completa el comunicado.

De esta manera, Millonarios tendrá que lidiar con otra baja sensible para disputar el campeonato. Cabe recordar que entre algodones están dos de sus máximas figuras, Leo Castro y Mackalister Silva, quienes todavía no tienen una fecha exacta para regresar.

Además, los embajadores perdieron a varios titulares en el mercado de fichajes. Álvaro Montero, Daniel Ruiz, Falcao García y Daniel Cataño encabezaron la lista de salidas que desató críticas contra la dirigencia.

Andrés Llinás luciendo la cinta de capitán | Foto: Lina Gasca - Colprensa

Millonarios sigue sin ganar

Aunque la preocupación de los hinchas se quedó con la lesión de Andrés Llinás, el equipo tampoco ganó y continúa en el sótano del campeonato con 1 punto de 12 posibles.

“Necesitamos ganar un partido. Creo que haciendo las cosas bien y tratando de sacar ese peso, es posible que los muchachos empiecen a cargar un peso encima y que los pensamientos no sean positivos. Eso pasa factura, tenemos que seguir fuertes”, señaló González en rueda de prensa.

Millonarios tuvo ventaja de dos goles en el primer tiempo, pero cometió el error de darle una pequeña esperanza al Deportivo Cali con el penal convertido por Avilés Hurtado antes de irse al descanso.

Los azucareros se tomaron confianza en la segunda mitad e incluso llegaron a estar por encima en el marcador. Danovis Banguero evitó la tragedia con un golazo de tiro libre que decretó el empate y el primer punto azul en el presente campeonato.