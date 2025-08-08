Suscribirse

Dura reacción de Alberto Gamero a la grave lesión de Andrés Llinás: video de la posible fractura en Millonarios vs. Cali

Alberto Gamero, que conoce bastante bien a Andrés Llinás, reaccionó a la lesión del defensa en el cotejo Millonarios vs. Cali.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 2:59 a. m.
Dura reacción de Alberto Gamero a la lesión de Andrés Llinás.
Dura reacción de Alberto Gamero a la lesión de Andrés Llinás. | Foto: Transmisión Win Sports.

Corría el minuto 71 de partido entre Millonarios y Deportivo Cali, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. Dicho compromiso se llevó a cabo este viernes, 8 de agosto, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

En ese instante, el defensor de Millonarios, Andrés Llinás, disputó un balón con Fernando Mimbacas, delantero del Deportivo Cali. El jugador albiazul trató de quitarle la pelota con la pierna derecha, apoyando la izquierda en la grama del coloso de la 57. No obstante, el pie izquierdo se le dobló, terminó lesionado y saliendo en camilla.

Las reacciones a la acción no se hicieron esperar, entre ellas la de Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali y con pasado reciente en Millonarios. Cabe recordar que el estratega samario dirigió a Llinás y lo consolidó como titular en el embajador.

La dura reacción de Alberto Gamero a la lesión de Andrés Llinás

La cámara de la trasmisión oficial del evento, a cargo de Win Sports, siguió la reacción de Gamero a la lesión de Llinás. El estratega del Cali se mostró afectado, agarrándose la cara en señal de preocupación.

Ahora la atención de los hinchas y la prensa está en conocer la gravedad de la lesión de Llinás. Lo cierto es que el defensor salió con claras muestras de dolor, y por la sensibilidad de las imágenes se intuye lo delicado del tema.

El técnico de Millonarios, David González, decidió darle ingreso a Danovis Banguero por Andrés Llinás. El cambio, más allá de la urgencia, significó que Banguero marcara el gol del empate.

Contexto: Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Millonarios vs. Cali: partidazo cambió todo

Partidazo entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios vs. Cali por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-ll.
Millonarios vs. Cali por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Millonarios se fue ganando 2-0 al descanso de la primera parte. Beckham Castro y Helibelton Palacios pusieron adelante al embajador y parecía que la victoria estaba encaminada, pero estuvo lejos de ser así.

Deportivo Cali entró a la grama del coloso de la 57, para el segundo tiempo, con toda la actitud de mejorar la situación. Premio a su esfuerzo, sobre los 62′, gracias a Avilés Hurtado (x2) y Johan Martínez, el azucarero ganaba 3-2.

Pero a los 81′, Danovis Banguero clavó un golazo de tiro libre que significó el 3-3 definitivo.

Millonarios nada que gana en Liga BetPlay, lo que lo deja en el puesto 19 con apenas un punto en cuatro juegos. Si Once Caldas (20) gana su partido, dejará al embajador como colero.

Momentos del encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali, por la sexta jornada del segundo semestre de la Liga II-2025.
Alberto Gamero regresó a El Campín como técnico del Deportivo Cali. | Foto: Lina Gasca - Colprensa

Por su parte, Deportivo Cali se asoma a los ocho, aunque aún no le alcanza. Es noveno, y para conocer su posición definitiva tras la jornada, hay que esperar todos los partidos de la fecha.

