Horrible lesión de Andrés Llinás en Millonarios vs. Cali: video del momento exacto es tendencia

El jugador del equipo azul de la capital del país tuvo que salir de inmediato de la cancha.

Redacción Deportes
9 de agosto de 2025, 2:25 a. m.
Imagen de la lesión de Llinás.
Imagen de la lesión de Llinás. | Foto: Win Sports

Corría el minuto 71 del Millonarios F. C. vs. Deportivo Cali por la sexta jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Todos los presentes en el estadio Nemesio Camacho El Campín estaban atentos a un duro momento que se vivió en la cancha.

El defensa central Andrés Llinás, de la escuadra azul, sufrió una horrible lesión. El ‘gringo’, como le llaman algunos, fue a atacar una pelota.

Andrés Llinás, defensa de Millonarios, en el partido ante Real Cartagena
Andrés Llinás, defensa de Millonarios. | Foto: @MillosFCOficial

Sin embargo, al lograr impactar el esférico, un rival se le fue encima, al parecer, sin intención, sobre su pierna izquierda. De manera inmediata se encendieron las alarmas en Millonarios y el cuerpo médico ingresó rápidamente.

Todo parece indicar que sufrió una fractura en la parte superior de su tobillo izquierdo. No obstante, se espera que el equipo embajador emita en los próximos minutos un reporte médico.

Desde ya diferentes personas a través de las diferentes redes sociales se pronuncian sobre lo que le sucedió a Andrés Llinás este viernes 8 de agosto. Al reconocido defensa central se le desea una oportuna recuperación.

Para nadie es un secreto que, desde hace varios años, Llinás es una pieza fundamental en el once titular de Millonarios F. C. Es distintas oportunidades, cuando su nivel ha estado alto, se ha pedido su convocatoria a la Selección Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

En otras noticias de Millonarios, el club informó en su sitio web que uno de sus jugadores sufrió la fractura en una de sus manos. Se trata de Cristian Cañozales, hasta el momento, no se ha informado el tiempo de recuperación de este futbolista.

“Millonarios FC informa que, terminando el entrenamiento de este jueves, el jugador Cristian Cañozales sufrió fractura del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución”, comunicó la institución.

Hablando de fracturas, este viernes 8 de agosto, el uruguayo Facundo Batista, centro delantero de Atlético Nacional de Medellín, sufrió un duro golpe con un jugador de Alianza FC de Valledupar y su tabique se vio muy afectado.

Me informan que tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando a la clínica para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición (centro delantero). Por algo pasan las cosas. Pedimos tranquilidad”, reveló el director técnico argentino, Javier Gandolfi, en conferencia de prensa.

No fue un día fácil en cuestión de lesiones para el fútbol profesional colombiano. Se espera que cada uno de los jugadores mencionados se logre recuperar lo más pronto posible.

Millonarios F. C.Deportivo CaliAndrés LlinásColombialesiónLiga Betplay

