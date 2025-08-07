Suscribirse

Última noticia en Millonarios: David González contó lo que muchos querían saber sobre este delantero

El director técnico del conjunto azul habló sobre el tema en conferencia de prensa.

Redacción Deportes
7 de agosto de 2025, 9:56 p. m.
David González alista su proyecto del 2025 con Millonarios.
David González y sus palabras. | Foto: Colprensa

Los hinchas de Millonarios, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, llevan un muy buen tiempo esperando el regreso del centro delantero Leonardo Castro.

Castro lleva varios meses lesionado y para nadie es un secreto que su presencia en el plantel azul es más que necesaria. Pero su vuelta parece estar más cerca de lo aguardado.

Contexto: Millonarios ilusiona a sus hinchas: esperado refuerzo de selección está cada vez más cerca

El director técnico de Millonarios, David González, contó lo que muchos querían saber. El exjugador del Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pereira ya está realizando trabajos grupales.

Esto, claramente, acerca el regreso a las canchas del futbolista que, en diferentes oportunidades, ha sido solicitado para ser convocado a la Selección Colombia de Mayores.

Leonardo Castro goleador de Millonarios.
Leonardo Castro, goleador de Millonarios. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Estamos muy contentos con la evolución de Leo, incluso esta semana ya se ha estado sumando a trabajos grupales y cuando hablo de trabajo de grupales es todavía situaciones sin oposición, sin duelos, pero ya está en cancha, pateando balones, haciendo muchas cosas que no pensamos estaría haciendo en este momento de su recuperación”, expresó el entrenador, en palabras recogidas por As Colombia.

Cabe mencionar que el director técnico, que tuvo un paso por Deportes Tolima, no entregó la fecha en la que Leonardo Castro regresará a las canchas. De todas maneras, en cualquier convocatoria del equipo, en próximos partidos, puede aparecer el centro delantero.

Contexto: Daniel Mantilla reveló la verdad: confesó la razón por la que se fue de Millonarios

Ya empieza su etapa final, una fecha no te la puedo dar, porque puede ser antes o después, pero ya es cuestión de semanas para que esté de regreso”, comunicó David González.

Entre otras cosas, el estratega hizo referencia al momento por el que está atravesando Millonarios F. C., que no es para nada fácil. Los hinchas esperan una mejora en el nivel.

YouTube video player

“No hay manera de hablar de resultados fuera de la cancha o resultados desde lo administrativo, sino desde lo deportivo. Si el equipo gana partidos, la parte deportiva está bien; si el equipo pierde partidos, se buscan culpables”, aseguró.

El mensaje a la hincha es que estamos dolidos y apenados por el inicio del torneo, pero estamos convencidos de que tenemos un plantel competitivo y en el momento que encaje, que tiene que ser desde este viernes, todas las cosas van a empezar a fluir, los chicos nuevos van a demostrar porque llegaron acá y a la hinchada la vamos a convencer otra vez”, terminó.

Este viernes 8 de agosto, Millonarios se verá las caras con Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga BetPlay.

Millonarios F. C.David GonzálezfpcLiga BetplayColombiaFútbol ColombianoBogotá

