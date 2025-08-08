Suscribirse

Deportes

Así fue el regreso de Alberto Gamero a El Campín con Cali: hinchas de Millonarios tuvieron gesto

Había expectativa por saber cómo iba a recibir la hinchada de Millonarios a Gamero, hoy dirigiendo al Cali, en El Campín. En video quedó registrado el recibimiento.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 1:39 a. m.
Alberto Gamero, entrenador colombiano, hoy al servicio de Deportivo Cali.
Alberto Gamero, entrenador colombiano, hoy al servicio de Deportivo Cali. | Foto: Getty Images

Hubo un día que Alberto Gamero volvió al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá sin dirigir a Millonarios. El samario estuvo en la raya técnica embajadora desde 2019 hasta 2024, donde consiguió liga, copa y superliga.

Este viernes, 8 de agosto, Gamero pisó la grama del coloso de la 57 como entrenador del Deportivo Cali. Había expectativa sobre cómo iba a reaccionar la hinchada de Millonarios, e incluso un par de miembros del staff albiazul.

Las especulaciones quedaron de lado. La hinchada azul coreó el nombre de Gamero y un par de jugadores de Millonarios se acercaron al banco del Deportivo Cali a saludar al estratega, bastante mediático en el FPC por lo que ha conseguido.

“Gamero, Gamero, muchas gracias Gamero”

Alberto Gamero levantando el trofeo de campeón de liga con Millonarios.
Alberto Gamero levantando el trofeo de campeón de liga con Millonarios. | Foto: Foto tomada de X: @MillosFCoficial

A Gamero se le vio feliz saludando a un par de sus exjugadores, mientras desde la grada llovían aplausos. Alberto no solo brilló como entrenador de Millonarios, sino también como jugador, siendo campeón de la misma forma.

Lo más leído

1. Paola Rey y Juan Carlos Vargas confirmaron su divorcio: este fue el triste mensaje que compartieron
2. Mafe Carrascal criticó la marcha pro Uribe y le recordaron fotografía. Le enviaron fuerte mensaje
3. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales

El reto de Alberto Gamero con Deportivo Cali es bastante grande. Los azucareros llevan varias temporadas pasándola mal en la tabla de posiciones, sufriendo para entrar a cuadrangulares y mirando de cerca los puestos de descenso.

Gamero arribó al Cali para el segundo semestre de 2025. Llegó en reemplazo de Alfredo Arias, uruguayo que ahora tomó el mando de Junior de Barranquilla. Alberto salió de Millonarios el 31 de diciembre de 2024, es decir, duró cerca de seis meses sin dirigir.

El palmarés de Gamero

No solo Millonarios gozó campeonatos con el estratega samario, hoy de 61 años. Boyacá Chicó y Deportes Tolima también supieron ser campeones de la mano de Gamero, dejando su nombre en letras doradas para esas instituciones.

Son seis títulos, como técnico, los que adornan la carrera de Alberto en la raya técnica: tres ligas (con Chicó, Tolima y Millonarios), dos copas (con Tolima y Millonarios) y una superliga (con Millonarios).

La deuda del técnico, en su mediático proceso con Millonarios, fueron los torneos internacionales. No pasó de fase de grupos, ni en Libertadores ni en Sudamericana. Los hinchas le reclamaron eso en su gestión.

Deportivo Cali no es campeón desde 2021-ll, cuando venció en la final al Tolima. En ese momento al azucarero lo dirigía uno de sus referentes: el venezolano Rafael Dudamel.

Contexto: Alberto Gamero prefirió contar la verdad sobre lo que pasa en el Deportivo Cali: “No lo vamos a esconder”
Gamero aún no encuentra el camino con Deportivo Cali.
Gamero dirigiendo al Cali en Palmaseca. | Foto: Colprensa - Raúl Palacios (El País).

Han pasado cuatro años y medio desde la décima estrella azucarera. Gamero llegó al club con la promesa de ser campeón, algo que generó ilusión en los hinchas. ¿Lo logrará? El verdiblanco deberá recomponer el camino para lograrlo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dimayor hace fuerte anuncio para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: decisión va con ‘ácido’ dardo

2. Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado, 9 de agosto; la fortuna está más cerca que nunca

3. Fuerte discusión entre los participantes de uno de los equipos del ‘Desafío Siglo XXI’: “Entonces yo fui el malo del paseo”

4. Los Lakers preparan un golpe histórico: el plan para rodear a Luka Dončić de superestrellas de la NBA

5. Dura reacción de Alberto Gamero a la grave lesión de Andrés Llinás: video de la posible fractura en Millonarios vs. Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alberto GameroMillonariosMillonarios F. C.Deportivo CaliLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.