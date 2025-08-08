Así fue el regreso de Alberto Gamero a El Campín con Cali: hinchas de Millonarios tuvieron gesto

Hubo un día que Alberto Gamero volvió al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá sin dirigir a Millonarios. El samario estuvo en la raya técnica embajadora desde 2019 hasta 2024, donde consiguió liga, copa y superliga.

Este viernes, 8 de agosto, Gamero pisó la grama del coloso de la 57 como entrenador del Deportivo Cali. Había expectativa sobre cómo iba a reaccionar la hinchada de Millonarios, e incluso un par de miembros del staff albiazul.

Las especulaciones quedaron de lado. La hinchada azul coreó el nombre de Gamero y un par de jugadores de Millonarios se acercaron al banco del Deportivo Cali a saludar al estratega, bastante mediático en el FPC por lo que ha conseguido.

“Gamero, Gamero, muchas gracias Gamero”

A Gamero se le vio feliz saludando a un par de sus exjugadores, mientras desde la grada llovían aplausos. Alberto no solo brilló como entrenador de Millonarios, sino también como jugador, siendo campeón de la misma forma.

El reto de Alberto Gamero con Deportivo Cali es bastante grande. Los azucareros llevan varias temporadas pasándola mal en la tabla de posiciones, sufriendo para entrar a cuadrangulares y mirando de cerca los puestos de descenso.

Gamero arribó al Cali para el segundo semestre de 2025. Llegó en reemplazo de Alfredo Arias, uruguayo que ahora tomó el mando de Junior de Barranquilla. Alberto salió de Millonarios el 31 de diciembre de 2024, es decir, duró cerca de seis meses sin dirigir.

El palmarés de Gamero

No solo Millonarios gozó campeonatos con el estratega samario, hoy de 61 años. Boyacá Chicó y Deportes Tolima también supieron ser campeones de la mano de Gamero, dejando su nombre en letras doradas para esas instituciones.

Son seis títulos, como técnico, los que adornan la carrera de Alberto en la raya técnica: tres ligas (con Chicó, Tolima y Millonarios), dos copas (con Tolima y Millonarios) y una superliga (con Millonarios).

La deuda del técnico, en su mediático proceso con Millonarios, fueron los torneos internacionales. No pasó de fase de grupos, ni en Libertadores ni en Sudamericana. Los hinchas le reclamaron eso en su gestión.

Deportivo Cali no es campeón desde 2021-ll, cuando venció en la final al Tolima. En ese momento al azucarero lo dirigía uno de sus referentes: el venezolano Rafael Dudamel.

