Alberto Gamero prefirió contar la verdad sobre lo que pasa en el Deportivo Cali: “No lo vamos a esconder”

“Lo que requiere el equipo es un par de delanteros, no lo vamos a esconder. Estamos indagando y averiguando, no ha sido fácil, hoy en día todos quieren delanteros. De pronto, si se nos da la posibilidad de un mediocentro o un extremo. Hay dos del Sub 20 como Orozco y Rodallega que le van a dar una mano al equipo”, afirmó Gamero, en palabras recogidas por As Colombia.