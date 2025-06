Las dos condiciones innegociables para que Gamero firmara con Cali: Carlos Antonio Vélez las dio

Minutos antes de la publicación del club, el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez reveló que Gamero puso dos condiciones innegociables para firmar con Cali . Hasta que no se cumplieran, no había acuerdo final.

“Gamero no ha firmado con el Deportivo Cali. Llegó a un acuerdo económico, pero no ha firmado contrato. Puso dos condiciones: primero, hace rato están hablando, pero Gamero es un técnico caro”, arrancó afirmando Vélez, explicando que la diferencia salarial entre Gamero y el Cali era amplia.

Luego, siguió: “Gamero bajó, Cali subió un poquito, y se encontraron. Eso fue lo que pasó ayer, pero no han firmado, y no firmará hasta que ocurran dos cosas: la primera, que el mencionado inversionista se ponga. ¿Qué es ponerse? Que saque el billete y diga ‘acá está’“.

“En segundo lugar, que con ese dinero, le paguen a todos los jugadores, porque Gamero no quiere arrancar un proyecto con jugadores que no hayan cobrado sus haberes. ¿Estamos? Ahí, en ese momento, Gamero firma; antes, no", sentenció Carlos Antonio en su cuenta oficial de TikTok.