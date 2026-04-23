A Alberto Gamero lo buscarían desde club extranjero: dirigiría la Copa Libertadores

Alberto Gamero estaría en la baraja de varios equipos, tanto en Colombia como en el extranjero. A nivel nacional se ha vinculado su nombre con Bucaramanga y Medellín, según rumores de la prensa, pero ahora suena para un importante club en Bolivia.

Este jueves, 23 de abril, la periodista Claudia Helena Hernández publicó en su cuenta de X que Bolívar de Bolivia tendría entre sus candidatos a la dirección técnica a Alberto Gamero, el samario de 62 años.

“El Club Bolívar tiene en su carpeta al técnico colombiano Alberto Gamero”, fue textualmente la información que dio Claudia Helena Hernández.

El Club @ClubBolivar_Ofi tiene en su carpeta al técnico colombiano Alberto Gamero. — @chelenahdez (@chelenahdez) April 23, 2026

Ahora bien, Gamero no sería el único por el que Bolívar estaría peguntando. Desde Bolivia señalan que la lista es grande, incluyendo a otro viejo conocido en el FPC como Pablo Peirano. Reiterando, todo son rumores que llegan desde el país sudamericano.

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Bolívar busca técnico: Flavio Robatto salió del cargo

Quien se venía desempeñando como entrenador de Bolívar de Bolivia era el argentino Flavio Robatto. Eso hasta este jueves, cuando los celestes comunicaron que el vínculo entre las partes no iba más.

“El Club Bolívar informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que el profesor Flavio Robatto ha decidido, de manera irrevocable, dar por concluida su etapa como director técnico del primer plantel”, informó el cuadro boliviano.

Y añaden: “La institución agradece a Flavio por el trabajo realizado y los logros alcanzados durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en su futuro profesional. El plantel profesional y su staff resaltan el clima de respeto expresado por el profesor Robatto y su cuerpo técnico, valorando el trabajo compartido durante su etapa en la institución”.

Mientras definen a su nuevo cuerpo técnico, quedarán como encargados de manera interina el profesor Vladimir Soria, junto a su asistente Ronald Arana.

Bolívar juega la Copa Libertadores 2026

El proyecto de Bolívar de Bolivia debe ser atractivo para varios entrenadores, pues además de las competencias locales, el equipo participa activamente en la Copa Libertadores de esta edición 2026.

Bolívar ocupa el grupo C de la Copa Libertadores junto a Independiente Rivadavia, Deportivo La Guaira y Fluminense. Luego de tres partidos jugados, el cuadro boliviano está en la tercera casilla con 1 punto.

Ese también es un reto para Bolívar y su nuevo entrenador: hacer más puntos en las cuatro fechas restantes para tener chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.