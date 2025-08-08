Suscribirse

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Cali: a qué hora y dónde ver el regreso de Alberto Gamero al Campín

Ambos equipos llegan necesitados de puntos a la fecha 6 de la Liga Betplay 2025-II.

Redacción Deportes
8 de agosto de 2025, 12:53 p. m.
BOGOTA - COLOMBIA, 18-09-2021: Millonarios F. C. y Atletico Huila durante partido de la fecha 10 por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogota. / Millonarios F. C. and Atletico Huila during a match of the 10th date for the BetPlay DIMAYOR II 2021 League played at the Nemesio Camacho El Campin Stadium in Bogota city. / Photos: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.
Alberto Gamero trabajará con lo que tiene para preparar el inicio de la Liga y la fase previa de la Libertadores | Foto: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff

Este viernes, 8 de agosto, sobre las 7:30 de la noche, será el pitazo inicial del partido entre Millonarios y Deportivo Cali, un duelo que podría marcar el futuro del director técnico que salga perdedor.

Dicho compromiso será transmitido exclusivamente por la pantalla de Win Sports+, único canal que cuenta con la licencia para emitir los partidos del fútbol profesional colombiano.

Contexto: Falcao García define su futuro: revelan equipo español con el que estaría conversando

Además de ser un clásico con mucha historia, marcará el regreso de Alberto Gamero al estadio El Campín después haber renunciado por amenazas de la hinchada.

“Partido lindo porque nosotros y Millonarios tenemos urgencia de los 3 puntos. Va a ser un partido lindo. Desde que salí del último partido con Millonarios no he vuelto a El Campín, van más de 6 meses. Va a ser un día bonito para mí”, declaró el estratega samario.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Judicatura toma trascendental decisión para los tres magistrados que estudiarán la apelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Gamero tenía contrato por dos años más con Millonarios, pero decidió dar un paso al costado tras aquella dolorosa eliminación en diciembre del año pasado.

Gamero aún no encuentra el camino con Deportivo Cali.
Gamero aún no encuentra el camino con Deportivo Cali. | Foto: Colprensa - Raúl Palacios (El País).

A pesar de las críticas que le cayeron, Gamero quedó en la historia del conjunto capitalino con tres títulos en total. Uno de ellos fue la estrella 16 que consiguieron venciendo a Atlético Nacional en la final de 2023-I.

No sé cómo me irá a recibir la gente, lo que tengo claro es que hice cosas buenas allá. No tengo por qué temer entrar nuevamente a El Campín. Así como se dejaron de hacer cosas, también se hicieron cosas buenas”, apuntó el DT.

Más allá del duelo especial ante su exequipo, Gamero sabe que está en juego su futuro como entrenador del Deportivo Cali. “Voy a entrar con la mentalidad de hacer un buen partido y ganarle los 3 puntos. No porque sea Millonarios, sino porque a cualquier equipo que enfrente, lo hago con esa mentalidad”, agregó en entrevista con Win Sports.

Contexto: Dimayor corrigió error que muy pocos habían notado: anuncio oficial para Santa Fe y Millonarios

Presión para David González

Lo cierto es que ninguno de los dos entrenadores estará tranquilo. Así como Gamero dirigirá de visitante, David González tendrá que responder ante la presión de resultados.

Millonarios ha perdido sus tres partidos en este campeonato y está en la última posición de la tabla con cero puntos de nueve posibles.

González fue respaldado por la junta directiva, sin embargo, una derrota lo dejaría tambaleando en el banquillo albiazul.

David González, técnico de Millonarios
David González, técnico de Millonarios | Foto: Colprensa

“Los entrenadores tenemos que convivir con eso todos los días. Cuando uno llega a un equipo, en cada fecha tiene que sentir que su continuidad no está asegurada, así haya ganado tres partidos o salido campeón”, dijo la semana pasada tras caer a manos de Medellín en el Atanasio Girardot.

Para este partido frente al Cali, contará con el debut de dos refuerzos importantes: el arquero uruguayo Guillermo de Amores y el volante brasileño Bruno Sávio.

“En esta carrera nada está garantizado. Hay que trabajar cada semana y cada partido para ganar, porque el puesto comienza a correr peligro. Pero aquí hay que potenciar lo que estamos haciendo bien y empezar a ganar”, completó.

Hora y canal para ver Millonarios vs. Deportivo Cali

  • Fecha 6 - Liga Betplay 2025-II
  • Estadio: Nemesio Camacho ‘El Campín’
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce la causa de muerte de Eugenio Baena, reconocido periodista deportivo que falleció a los 71 años

2. Incierto el futuro de James Rodríguez en Club León: directivo informó situación oficial

3. Luto en Cartagena: muere Eugenio Baena, periodista deportivo, tras complicaciones de salud

4. Resultados del Mega Millions de este viernes, 8 de agosto: estos son los números ganadores y el premio mayor

5. Productora del concierto Damas Gratis anuncia dura decisión tras disturbios en el Movistar Arena: hizo oficial fuerte medida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alberto GameroMillonariosDeportivo CaliWin Sports

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.