Millonarios vs. Deportivo Cali: a qué hora y dónde ver el regreso de Alberto Gamero al Campín

Este viernes, 8 de agosto, sobre las 7:30 de la noche, será el pitazo inicial del partido entre Millonarios y Deportivo Cali, un duelo que podría marcar el futuro del director técnico que salga perdedor.

Dicho compromiso será transmitido exclusivamente por la pantalla de Win Sports+, único canal que cuenta con la licencia para emitir los partidos del fútbol profesional colombiano.

Además de ser un clásico con mucha historia, marcará el regreso de Alberto Gamero al estadio El Campín después haber renunciado por amenazas de la hinchada.

“Partido lindo porque nosotros y Millonarios tenemos urgencia de los 3 puntos. Va a ser un partido lindo. Desde que salí del último partido con Millonarios no he vuelto a El Campín, van más de 6 meses. Va a ser un día bonito para mí”, declaró el estratega samario.

Gamero tenía contrato por dos años más con Millonarios, pero decidió dar un paso al costado tras aquella dolorosa eliminación en diciembre del año pasado.

Gamero aún no encuentra el camino con Deportivo Cali. | Foto: Colprensa - Raúl Palacios (El País).

A pesar de las críticas que le cayeron, Gamero quedó en la historia del conjunto capitalino con tres títulos en total. Uno de ellos fue la estrella 16 que consiguieron venciendo a Atlético Nacional en la final de 2023-I.

“No sé cómo me irá a recibir la gente, lo que tengo claro es que hice cosas buenas allá. No tengo por qué temer entrar nuevamente a El Campín. Así como se dejaron de hacer cosas, también se hicieron cosas buenas”, apuntó el DT.

Más allá del duelo especial ante su exequipo, Gamero sabe que está en juego su futuro como entrenador del Deportivo Cali. “Voy a entrar con la mentalidad de hacer un buen partido y ganarle los 3 puntos. No porque sea Millonarios, sino porque a cualquier equipo que enfrente, lo hago con esa mentalidad”, agregó en entrevista con Win Sports.

Presión para David González

Lo cierto es que ninguno de los dos entrenadores estará tranquilo. Así como Gamero dirigirá de visitante, David González tendrá que responder ante la presión de resultados.

Millonarios ha perdido sus tres partidos en este campeonato y está en la última posición de la tabla con cero puntos de nueve posibles.

González fue respaldado por la junta directiva, sin embargo, una derrota lo dejaría tambaleando en el banquillo albiazul.

David González, técnico de Millonarios | Foto: Colprensa

“Los entrenadores tenemos que convivir con eso todos los días. Cuando uno llega a un equipo, en cada fecha tiene que sentir que su continuidad no está asegurada, así haya ganado tres partidos o salido campeón”, dijo la semana pasada tras caer a manos de Medellín en el Atanasio Girardot.

Para este partido frente al Cali, contará con el debut de dos refuerzos importantes: el arquero uruguayo Guillermo de Amores y el volante brasileño Bruno Sávio.

“En esta carrera nada está garantizado. Hay que trabajar cada semana y cada partido para ganar, porque el puesto comienza a correr peligro. Pero aquí hay que potenciar lo que estamos haciendo bien y empezar a ganar”, completó.

Hora y canal para ver Millonarios vs. Deportivo Cali