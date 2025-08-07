Falcao García define su futuro: revelan equipo español con el que estaría conversando

Radamel Falcao García no se queda quieto. El Tigre aprovecha sus vacaciones para moverse en el mercado de fichajes y busca continuar su exitosa carrera en el exterior.

Millonarios ya hace parte del pasado, pues su contrato finalizó el pasado 30 de junio y desde entonces está libre para decidir su próximo destino.

Hasta ahora no había sido relacionado con ningún equipo del mundo, sin embargo, desde España aseguran que se ofreció para llegar al Real Murcia.

“El lunes llegó el ofrecimiento formulado por una persona muy próxima al delantero colombiano, y la entidad que preside Felipe Moreno va a considerar esta opción, que se encuentra en estado embrionario, en proceso de estudio, deportivo y económico”, indicó el medio Onda Regional de esa ciudad.

Curiosamente, al Real Murcia lo venían relacionando con la posibilidad de fichar a Mario Balotelli como refuerzo de lujo para el ataque. Las negociaciones con el italiano se han estado dilatando y ahí es donde apareció el nombre de Falcao.

Por mercadeo sería un golpe sobre la mesa, pues atraerían la atención de los colombianos que viven por esa región. No obstante, quieren un delantero de peso que también ayude en lo deportivo.

“El club murcianista va a evaluar pros y contras, analizando el rendimiento futbolístico que puede ofrecer Falcao con 39 años y el costo de la operación”, agregó dicho medio.

En caso de concretarse, sería la tercera camiseta que viste Radamel en el fútbol español: en el mejor momento de su carrera jugó para el Atlético de Madrid y hace pocos años estuvo en la nómina del Rayo Vallecano.

En Millonarios duró dos semestres en total, el mejor de ellos en 2025. Falcao marcó cinco goles en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, pero no pudo evitar la eliminación a manos de Independiente Santa Fe.

Ese fue su último partido con la camiseta albiazul, pues en rueda de prensa explotó contra la comisión arbitral y días después anunció que su contrato no se renovaría.

Aunque la opción de retirarse estaba sobre la mesa, Falcao quiere dejar una mejor imagen de sus últimos cartuchos en el fútbol profesional y podría hacerlo de regreso en Europa.

Así es el Real Murcia

Lo cierto es que aterrizar en el Real Murcia sería inesperado para una carrera tan exitosa como la de Falcao García.

Este equipo juega en la Primera RFEF, es decir, la tercera división del fútbol español.

A lo largo de su historia, el Real Murcia ha disputado un total de 18 temporadas en Primera División, siendo su primera aparición en la máxima categoría en la temporada 1940-41. Su época dorada se dio entre las décadas de los 40 y los 80, destacando campañas en las que logró consolidarse como un rival competitivo, aunque nunca logró clasificarse para competiciones europeas ni pelear títulos mayores.