El secreto que reveló Falcao García después de su gol con Millonarios: “Nunca me había pasado”

Radamel fue el héroe de la noche en la victoria sobre Águilas Doradas, primer triunfo del cuadro embajador en la presente temporada.

Sebastián Clavijo García

12 de febrero de 2026, 8:32 a. m.
Radamel Falcao García atendió a los medios luego de marcar desde el punto penal.
Radamel Falcao García atendió a los medios luego de marcar desde el punto penal. Foto: Captura Gol Caracol

Radamel Falcao García se inauguró como goleador en la Liga BetPlay 2026-I. El delantero samario marcó el único tanto en la victoria de Millonarios sobre Águilas Doradas (1-0) por la fecha 6 del campeonato local.

Superado el minuto 50 de partido, Andrés Llinás fue derribado en el área y pidió penal al árbitro Luis Matorel. En primer instancia, el juez no consideró que fuera falta, sin embargo, lo llamaron desde el VAR y cambió de parecer con la repetición.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios empezó a subir y Deportivo Cali se hunde

Antes de que Matorel señalara el punto blanco, Falcao ya tenía la pelota en sus manos. El Tigre no dudó ni un segundo en su fortaleza cobrando penales y la mandó a guardar con un certero remate cruzado a la mano derecha del arquero Iván Mauricio Arboleda.

Radamel no solo celebró su primer gol del año con Millonarios, sino que fue elegido como la figura de la cancha por los encargados de la transmisión oficial.

Luis Suárez prende las alarmas: confirman cuál es la lesión que tiene y el parte médico

Qué va a pasar con Alberto Gamero: así reaccionó la dirigencia del Deportivo Cali

Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios empezó a subir y Deportivo Cali se hunde

La tabla del descenso tras la derrota de Deportivo Cali ante Inter de Bogotá: preocupación en Gamero

Preocupación en Colombia: primer reporte médico de Jhon Lucumí tras salir lesionado en la Copa Italia

Fórmula 1: Hamilton lanza fuerte mensaje en los test de pretemporada

Lluvia de críticas para Eduardo Luis: broma sobre Falcao García desató la furia en Millonarios

El gesto de Falcao García con el que se hizo notar en el River Plate vs. Millonarios: video lo muestra

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

Radamel Falcao García celebrando su gol con Millonarios ante Águilas Doradas.
Radamel Falcao García celebrando su gol con Millonarios ante Águilas Doradas. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La confesión de Falcao

Contento por haberle dado los tres puntos al equipo de sus amores, Falcao García atendió a los medios de comunicación y contó un detalle que pocos conocían: nunca había podido marcar tan cerca al día de sus cumpleaños.

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

El Tigre celebró sus 40 años de edad el pasado 10 de febrero, acompañado de su familia y amigos cercanos.

“Es algo poco visto. La verdad que nunca me había pasado en mi carrera”, dijo Falcao. “Muy contento por la victoria, el esfuerzo de todo el equipo ha sido maravillosa ante un rival trabajado. Nosotros, gracias a Dios, tenemos estos primeros tres puntos del campeonato, ahora es más fácil corregir y mejorar”, analizó.

El experimentado delantero llegó a 12 goles con la camiseta de Millonarios en 33 partidos jugados, una cifra que empieza a ilusionar a la hinchada con la clasificación a los playoffs.

Falcao habló sobre las primeras sensaciones en el proyecto de Fabián Bustos. “No hemos tenido tiempo porque hemos jugado cada tres días. Quizás somos el único equipo que no ha tenido tantos días de recuperación como los demás. Ahora nos toca volver a jugar el sábado, mañana recuperar y el viernes será lo mismo. Más que todo hemos visto en el pizarrón lo que él quiere, pero no hemos tenido el tiempo para poder entrenar todo lo que él quiere realizar”, apunto.

El Tigre considera que “jugar de local” es un valor añadido para salir de la crisis. “Necesitamos que llenen el estadio este sábado y ojalá que el campo también se recupere. Eso nos permite realizar el juego que estamos acostumbrados, pero sin duda jugar en nuestro estadio nos ayuda muchísimo”, finalizó.

Noticias Destacadas