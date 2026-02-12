El secreto que reveló Falcao García después de su gol con Millonarios: “Nunca me había pasado”

Radamel Falcao García se inauguró como goleador en la Liga BetPlay 2026-I. El delantero samario marcó el único tanto en la victoria de Millonarios sobre Águilas Doradas (1-0) por la fecha 6 del campeonato local.

Superado el minuto 50 de partido, Andrés Llinás fue derribado en el área y pidió penal al árbitro Luis Matorel. En primer instancia, el juez no consideró que fuera falta, sin embargo, lo llamaron desde el VAR y cambió de parecer con la repetición.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios empezó a subir y Deportivo Cali se hunde

Antes de que Matorel señalara el punto blanco, Falcao ya tenía la pelota en sus manos. El Tigre no dudó ni un segundo en su fortaleza cobrando penales y la mandó a guardar con un certero remate cruzado a la mano derecha del arquero Iván Mauricio Arboleda.

Radamel no solo celebró su primer gol del año con Millonarios, sino que fue elegido como la figura de la cancha por los encargados de la transmisión oficial.

Radamel Falcao García celebrando su gol con Millonarios ante Águilas Doradas. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La confesión de Falcao

Contento por haberle dado los tres puntos al equipo de sus amores, Falcao García atendió a los medios de comunicación y contó un detalle que pocos conocían: nunca había podido marcar tan cerca al día de sus cumpleaños.

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

El Tigre celebró sus 40 años de edad el pasado 10 de febrero, acompañado de su familia y amigos cercanos.

“Es algo poco visto. La verdad que nunca me había pasado en mi carrera”, dijo Falcao. “Muy contento por la victoria, el esfuerzo de todo el equipo ha sido maravillosa ante un rival trabajado. Nosotros, gracias a Dios, tenemos estos primeros tres puntos del campeonato, ahora es más fácil corregir y mejorar”, analizó.

@golcaracol 🐯 FALCAO, GOL Y VICTORIA PARA MILLONARIOS Ⓜ️ ⚽️ El Tigre, que cumplió años el martes 10 de febrero, fue el héroe de los embajadores en el 1-0 contra Águilas Doradas 🦅 ¿Cuántos goles hará Falcao en este 2026? 👇 ♬ sonido original - Gol Caracol

El experimentado delantero llegó a 12 goles con la camiseta de Millonarios en 33 partidos jugados, una cifra que empieza a ilusionar a la hinchada con la clasificación a los playoffs.

Falcao habló sobre las primeras sensaciones en el proyecto de Fabián Bustos. “No hemos tenido tiempo porque hemos jugado cada tres días. Quizás somos el único equipo que no ha tenido tantos días de recuperación como los demás. Ahora nos toca volver a jugar el sábado, mañana recuperar y el viernes será lo mismo. Más que todo hemos visto en el pizarrón lo que él quiere, pero no hemos tenido el tiempo para poder entrenar todo lo que él quiere realizar”, apunto.

El Tigre considera que “jugar de local” es un valor añadido para salir de la crisis. “Necesitamos que llenen el estadio este sábado y ojalá que el campo también se recupere. Eso nos permite realizar el juego que estamos acostumbrados, pero sin duda jugar en nuestro estadio nos ayuda muchísimo”, finalizó.