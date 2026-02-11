Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

Revisión del VAR, penalti a favor de Millonarios y Radamel Falcao García se hizo cargo del cobro para colocar el 1-0 ante Águilas Doradas, en partido por la sexta fecha de la Liga Betplay que se juega en el estadio El Campín de Bogotá. Prueba de fuego para el técnico Fabián Bustos en su primera cita con la exigente hinchada azul.

Minutos antes del comienzo del partido, el técnico Fabián Bustos había sorprendido por la decisión de dejar a Falcao García en la suplencia y comenzar con la dupla Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, con Carlos Darwin Quintero por el interior y Rodrigo Ureña y Mateo García en el tándem. Fue un primer tiempo muy pálido, con pocas opciones de gol y Águilas Doradas intentando hacer daño en el arco de Diego Novoa.

Para la segunda parte, Fabián Bustos prefirió hacer cambios en su zona ofensiva y vio que era el momento para que Falcao saltara a la cancha en lugar de Carlos Darwin Quintero. Los defensas de Águilas Doradas tenían bien referenciado al jugador estrella azul, pero todo el plan se fue al piso en un tiro de esquina, donde hubo un forcejeo con Andrés Llinás en el área del club visitante.

⚽🔵🐯 ¡GOL DE FALCAO, EL TIGRE SACÓ LAS GARRAS! ¡Radamel Anotó de penal contra Águilas Doradas para poner la ventaja!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/pVqvhT9cxp — Win Sports (@WinSportsTV) February 12, 2026

El árbitro tuvo que ir al VAR para revisar bien lo que había sucedido durante el tiro de esquina, donde el jugador de Águilas Doradas fue pillado tomando de la camiseta a Andrés Llinás. Minutos después, se decretó penalti para Millonarios y Falcao al cobro para el 1-0.

Millonarios gana gracias a Falcao

Este gol de Falcao fue suficiente para que Millonarios gane su primer partido en la Liga Betplay luego de cinco partidos sin ver el triunfo y la salida de Hernán Torres, producto de tres derrotas y dos empates. El juego en Bogotá cambio desde el ingreso de El Tigre y el efecto anímico que inyectó en la cancha.

Falcao García celebra su primer gol en el 2026. Foto: Colprensa

Asimismo, Millonarios escala en la tabla de posiciones y sale del fondo gracias al 1-0, o al menos se aleja de los últimos lugares tras cazar la casilla 16 de forma temporal. Esta anotación también inspira a los dirigidos por Fabián Bustos para ir por más victorias para mantener la confianza en la hinchada.