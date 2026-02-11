Deportes

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

El técnico Fabián Bustos sorprendió a la hinchada de Millonarios con una decisión sobre Radamel Falcao García.

William Horacio Perilla Gamboa

11 de febrero de 2026, 6:33 p. m.
Radamel Falcao García, delantero colombiano que pasó por FC Porto.
Radamel Falcao García, delantero colombiano que pasó por FC Porto. Foto: Getty Images

Millonarios quiere recomponer el camino en la Liga BetPlay luego de perder sus tres primeros partidos de la temporada, forzar la salida del técnico Hernán Torres y consumar dos empates consecutivos en las más recientes presentaciones contra Independiente Medellín y Deportivo Cali. El entrenador Fabián Bustos tendrá su primera prueba de fuego ante la exigente hinchada azul.

Las malas presentaciones se han ganado el protagonismo en este comienzo de temporada en Millonarios. Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto lo hicieron ver muy mal y ahí se dio la salida del DT Hernán Torres. Luego, el turno fue para el encargado Omar Rodríguez, quien alcanzó a empatar con Medellín, en un juego donde Diego Novoa fue la figura.

Primero, fue la caída en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander; luego se dejó sorprender por el Junior en El Campín y el Deportivo Pasto consumó la crisis. Hubo un factor en común en esas derrotas y fue el mal funcionamiento del equipo azul en cada una de sus líneas. Fabián Bustos fue oficializado y con Deportivo Cali logró empatar en Palmaseca.

Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026
Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026 Foto: Getty Images

Ya con más tiempo de trabajo, es claro que el empate no le sirve a Fabián Bustos contra Águilas Doradas. El triunfo ante Águilas Doradas es más que una obligación para dar un golpe de confianza en la hinchada. Hay expectativa en El Campín también por la gramilla. Por si fuera poco, hay novedad importante con Radamel Falcao García.

La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Bayern Múnich liquidó al Leipzig y Luis Díaz hizo lo que quiso: el guajiro brilló en la DFB-Pokal

Golazo de Luis Díaz en Copa de Alemania: espectacular pase y monumental definición para amargar al Leipzig

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

La publicación de Mbappé por el cumpleaños de Falcao que da la vuelta al mundo: más de tres millones de vistas

Eduardo Luis admite su error y le pide perdón a Falcao García: esta fue su disculpa pública

Contundente decisión con Radamel Falcao García en Millonarios, minutos antes de enfrentar al Medellín

¿Qué pasó con Falcao García?

Justo en medio de las expectativas en Millonarios, Fabián Bustos le hace frente a la crisis y conformó el once titular para enfrentar a Águilas Doradas en El Campín. No se puede fallar y agregó a Radamel Falcao García en la convocatoria, además de las figuras Leonardo Castro y Andrés Llinás. Mackalister Silva se recupera en Bogotá de una lesión muscular.

Bustos optó por dejar a Falcao en la suplencia y saldrá con una dupla de ataque conformada por Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, quien también vuelve al once titular de Millonarios y se ha consolidado como el futbolista más importante en el embajador en este comienzo de temporada.

Formación de Millonarios para enfrentar a Águilas Doradas

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Mateo García; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

