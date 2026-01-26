Deportes

Prográmese: Fecha y hora para el nuevo debut de Radamel Falcao García en Millonarios

Tras la reducción parcial de su sanción, Millonarios podrá tener a Radamel Falcao García en el próximo partido.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de enero de 2026, 11:35 p. m.
Falcao García con la camiseta de Millonarios en el primer semestre de 2026.
Falcao García con la camiseta de Millonarios en el primer semestre de 2026. Foto: Getty Images

Radamel Falcao García vuelve a Millonarios y otra vez se rompe el mercado de pases en el fútbol colombiano. El equipo azul agilizó la comunicación con el jugador y dio un gran golpe en la hinchada y en sus rivales. La firma del ‘Tigre’ no es más que un aviso para todos: El embajador seguirá de frente en su pelea por el título con su máximo ídolo a bordo.

Movida excepcional. Millonarios resaltó su grandeza en el FPC con el anuncio. Mientras Junior se movió para cerrar a Luis Fernando Muriel, Atlético Nacional a Milton Casco y América de Cali a Darwin Machís, el equipo azul no demoró mucho para convencer al goleador histórico de la Selección Colombia, en una nueva batalla por ser campeón. Lo intentarán otra vez en lo que consideraron un último baile.

El Tigre y Millonarios son uno solo. Falcao desea ser campeón con el equipo de sus amores y no quiere perder mucho tiempo para eso. Ya está puesto en forma y adelanta pretemporada mientras hacía oficial el complimiento parcial de la sanción que la Dimayor le colocó. Cuatro fechas de castigo por hablar mal del arbitraje y se ausentó ante el Bucaramanga y Junior.

Radamel Falcao se unió a la concentración de Millonarios en Buenos Aires, Argentina.
Radamel Falcao se unió a la concentración de Millonarios en Buenos Aires, Argentina. Foto: X de @MillosFCoficial

Así lo dicta el Código Disciplinario de la Dimayor. Al cumplir la mitad de la sanción y sin incurrir seis meses en la misma práctica, se puede aplicar el artículo 42 y apelar el primer veredicto, para habilitar al futbolista en una especie de reducción parcial del castigo. Así lo hizo el club embajador y ya tuvo respuesta de la entidad que regula el fútbol colombiano.

Deportes

Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

Deportes

Los tres títulos que nadie le cuenta a Santa Fe y con los que iguala a Millonarios en el palmarés del FPC

Deportes

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Deportes

Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Deportes

Las lágrimas del nuevo jugador de Millonarios tras su debut ante la hinchada en El Campín: Revuelo en redes

Deportes

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Deportes

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Deportes

Millonarios va por otro fichaje y Camacho habló de James Rodríguez con contundentes palabras: “Siempre hemos querido”

Deportes

Giro radical para el debut de Falcao García: presidente de Millonarios hizo la revelación

Deportes

Reconocido periodista argentino le puso un nuevo apodo a Falcao tras las rechiflas: Le recuerdan su pasado

Próximo partido de Radamel Falcao tras la reducción parcial

De esta manera, Radamel Falcao podrá verse en el juego ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad, por la tercera fecha de la Liga Betplay. Es una plaza que le trae malos recuerdos al jugador, pues se consumó una durísima eliminación en el mismo torneo en el que Atlético Nacional fue campeón.

Radamel Falcao García en amistoso contra Boca.
Radamel Falcao García en amistoso contra Boca. Foto: AFP

Falcao alista el itinerario y planea viajar con el grupo al sur del país y ser titular. El partido de Millonarios contra Deportivo Pasto, por la tercera fecha de la Liga Betplay, está programado para el próximo 28 de enero en el Departamental Libertad a partir de las 8:30 pm de Colombia. Si Hernán Torres lo considera, será agregado a convocatoria, así como el delantero Leonardo Castro.

Más de Deportes

Cúcuta vs. Bucaramanga: vuelve el clásico del Oriente.

Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

Jugadores de Santa Fe celebran un título / Escudo de Millonarios.

Los tres títulos que nadie le cuenta a Santa Fe y con los que iguala a Millonarios en el palmarés del FPC

Super Bowl

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, reveló conversaciones para renovar a uno de los socios de Luis Díaz.

Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Mateo García, volante de Millonarios.

Las lágrimas del nuevo jugador de Millonarios tras su debut ante la hinchada en El Campín: Revuelo en redes

Falcao García con la camiseta de Millonarios en el primer semestre de 2026.

Prográmese: Fecha y hora para el nuevo debut de Radamel Falcao García en Millonarios

BOGOTA, COLOMBIA - FEBRUARY 8: Radamel Falcao of Millonarios greets the fans during a Liga Colombiana match between Millonarios and La Equidad at Estadio El Campin on February 8, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Santiago Arenas/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Luis Fernando Muriel habló de la visita de Falcao García al camerino de Junior

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Eduardo Luis contó la respuesta que le dieron sobre la llegada de James Rodríguez a Millonarios.

Revelan respuesta de James Rodríguez y su entorno sobre llegada a Millonarios: Eduardo Luis dio detalles

¿James Rodríguez a Millonarios? Versiones encontradas dan detalles al respecto.

Las versiones encontradas en el fichaje de James Rodríguez en Millonarios: De la ‘estrategia mediática’ al “no hay oferta”

Noticias Destacadas