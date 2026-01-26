Prográmese: Fecha y hora para el nuevo debut de Radamel Falcao García en Millonarios

Radamel Falcao García vuelve a Millonarios y otra vez se rompe el mercado de pases en el fútbol colombiano. El equipo azul agilizó la comunicación con el jugador y dio un gran golpe en la hinchada y en sus rivales. La firma del ‘Tigre’ no es más que un aviso para todos: El embajador seguirá de frente en su pelea por el título con su máximo ídolo a bordo.

Movida excepcional. Millonarios resaltó su grandeza en el FPC con el anuncio. Mientras Junior se movió para cerrar a Luis Fernando Muriel, Atlético Nacional a Milton Casco y América de Cali a Darwin Machís, el equipo azul no demoró mucho para convencer al goleador histórico de la Selección Colombia, en una nueva batalla por ser campeón. Lo intentarán otra vez en lo que consideraron un último baile.

El Tigre y Millonarios son uno solo. Falcao desea ser campeón con el equipo de sus amores y no quiere perder mucho tiempo para eso. Ya está puesto en forma y adelanta pretemporada mientras hacía oficial el complimiento parcial de la sanción que la Dimayor le colocó. Cuatro fechas de castigo por hablar mal del arbitraje y se ausentó ante el Bucaramanga y Junior.

Radamel Falcao se unió a la concentración de Millonarios en Buenos Aires, Argentina. Foto: X de @MillosFCoficial

Así lo dicta el Código Disciplinario de la Dimayor. Al cumplir la mitad de la sanción y sin incurrir seis meses en la misma práctica, se puede aplicar el artículo 42 y apelar el primer veredicto, para habilitar al futbolista en una especie de reducción parcial del castigo. Así lo hizo el club embajador y ya tuvo respuesta de la entidad que regula el fútbol colombiano.

Próximo partido de Radamel Falcao tras la reducción parcial

De esta manera, Radamel Falcao podrá verse en el juego ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad, por la tercera fecha de la Liga Betplay. Es una plaza que le trae malos recuerdos al jugador, pues se consumó una durísima eliminación en el mismo torneo en el que Atlético Nacional fue campeón.

Radamel Falcao García en amistoso contra Boca. Foto: AFP

Falcao alista el itinerario y planea viajar con el grupo al sur del país y ser titular. El partido de Millonarios contra Deportivo Pasto, por la tercera fecha de la Liga Betplay, está programado para el próximo 28 de enero en el Departamental Libertad a partir de las 8:30 pm de Colombia. Si Hernán Torres lo considera, será agregado a convocatoria, así como el delantero Leonardo Castro.