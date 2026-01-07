Deportes

Mientras Nacional firma a Casco como nuevo refuerzo, River oficializa su reemplazo: Mundialista llega desde Flamengo

Apenas Milton Casco salió para Atlético Nacional, River Plate agilizó y rompe el mercado en Argentina con un jugador que en 2025 estuvo en Flamengo.

William Horacio Perilla Gamboa

8 de enero de 2026, 3:41 a. m.
Matías Casco y Matías Viña.
Matías Casco y Matías Viña. Foto: Oficial Nacional / Getty Images

Mientras Atlético Nacional oficializaba a Milton Casco como refuerzo estrella para temporada 2026, River Plate presentó a su reemplazo y es un mundialista que recién ganó la Copa Libertadores con el Flamengo en 2025. Se fue alguien muy querido por la institución, pero se movieron rápido en Núñez y ya ocuparon ese espacio.

Se trata del lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, quien llega a River en condición de préstamo desde el Flamengo brasileño. Es la tercera incorporación en el mercado de pases del club ‘Millonario’ y el mundialista con la Selección Uruguay se mentaliza en ser el dueño de la banda izquierda.

El jugador de 28 años llega a préstamo a River hasta diciembre de 2026 con una “opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos”, informó el club argentino en un comunicado. Sin duda, es una gran oportunidad para ser definitivamente considerado en la absoluta uruguaya para el Mundial de 2026.

Matías Viña con la Copa Libertadores 2025.
Matías Viña con la Copa Libertadores 2025. Foto: Getty Images

Matías Viña debutó en el Nacional de Uruguay y desde entonces pasó por Palmeiras, Roma, Bournemouth y Sassuolo, antes de recalar en Flamengo. Su destacada carrera presenta 14 títulos, uno de ellos juvenil con la Selección Uruguay, con la que asistió al Mundial Qatar 2022. Además, ganó en Brasil, en su país natal y la Conference League con el gigante romano.

Nacional con Casco y River con Viña

Eso sí, el uruguayo competirá por el puesto de lateral izquierdo con el experimentado campeón del mundo Marcos Acuña en el lugar que le correspondía al histórico Milton Casco. La de Matías Viña es la tercera incorporación de River en este mercado de pases, tras la llegada de los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Pantallazo X: @RiverPlate
Pantallazo X: @RiverPlate Foto: Pantallazo X: @RiverPlate

La firma del contrato se llevó a cabo en San Martín de los Andes, en la Patagonia argentina, donde el plantel argentino se encuentra realizando la pretemporada. El 11 de enero jugarán un partido amistoso contra Millonarios en Uruguay, que podría significar el debut de Matías Viña.

Por su parte, River tendrá su primer compromiso por los puntos el 24 de enero, cuando visite a Barracas Central por el torneo Apertura argentino.

En lo que tiene que ver con Milton Casco, llega a Atlético Nacional luego de la no continuidad del uruguayo Camilo Cándido, quien tuvo que presentarse a Cruz Azul de México, dueño de sus derechos deportivos.

