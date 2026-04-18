Qué canal pasa River Plate vs. Boca Juniors: fecha y hora para el superclásico de Argentina

Con varios partidos sin derrotas, bien posicionados en el plano local y con sólidos comienzos en las copas internacionales, River Plate y Boca Juniors prometen un superclásico recargado, en el duelo más atractivo de la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

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Los clubes más populares de Argentina se ven las caras en un encuentro con fuerte peso anímico y simbólico por lo que significa ganar un superclásico, más allá de los números, ya que ambos cumplen con buenas campañas en el Torneo Apertura.

Con 26 puntos, River es el escolta de Independiente Rivadavia en la Zona A, y al igual que la Lepra mendocina, ya está clasificado a los octavos de final, además de ostentar un invicto de siete partidos, con seis victorias y un empate, desde la llegada del entrenador Eduardo Coudet.

De a ratos con buenos rendimientos colectivos, a veces con altibajos, River Plate busca consolidar la propuesta de Coudet de un juego más consistente entre líneas, ambicioso y equilibrado a la vez.

Eduardo Coudet fue jugador de River Plate, equipo con el que ganó cuatro Ligas de Argentina. (Foto Albari Rosa / AFP) Foto: AFP

“Tenemos una final el domingo. Es River, sé bien dónde estoy y lo que significa. Yo tuve la suerte de jugar unos cuantos superclásicos. Son partidos importantes, que te marcan. Es un punto de inflexión”, consideró Coudet en la previa del partido.

River Plate vs. Boca Juniors, clásico de la historia

Si bien lleva más de dos meses sin tropiezos, con un invicto de 12 partidos, seis triunfos y seis empates, desde inicios de febrero, el destino de Claudio Úbeda, técnico de Boca, parecía sellado hace cinco semanas, cuando el DT se fue silbado y reprobado de La Bombonera tras un 1-1 contra San Lorenzo.

Pero el tiempo parece que le da la razón. Mostró fuerzas para seguir en medio de la crisis y, de a poco, el equipo empezó a sumar triunfos y creció en la idea de juego. Desató la ilusión con el 3-0 ante Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores, que convirtió La Bombonera en una sala de fiestas.

La remontada del Xeneize encontró sus puntos altos en el equilibrio y la jerarquía que le aporta Leandro Paredes, indispensable en el once inicial, además del talento del juvenil Tomás Aranda, de 18 años, y la potencia del paraguayo Adam Bareiro, con cinco goles y una asistencia en diez partidos.

Titular indiscutido desde su llegada, Bareiro tendrá también una jornada especial en el superclásico al enfrentar a River, club en el que jugó apenas 16 partidos, sin anotar goles, mientras que la única baja sustancial en Boca será la del arquero Agustín Marchesín, quien sufrió una grave lesión y será reemplazado por Leandro Brey.

Alineaciones River vs. Boca

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Fecha, hora y TV para River vs. Boca

El superclásico comenzará a partir de las 3:00 pm, hora colombiana, este domingo 19 de abril de 2026. Tendrá transmisión de ESPN para toda Latinoamérica en su señal habitual, además a través de la aplicación Disney+. Sebastián Vignolo estará en la narración y Diego Latorre en los comentarios.