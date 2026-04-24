Modelo murió al caer de un piso 13 en Brasil; su novio fue capturado y lo encontraron muerto horas después

Una nueva muerte causa conmoción en redes sociales. Recientemente, se dio a conocer el caso de Ana Luiza Mateus, quién falleció luego de caer desde un piso 13 en un edificio en la ciudad de Río de Janeiro.

Exreina de belleza habría sido asesinada por su propia suegra en México; el momento del ataque quedó grabado en video

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la mujer era modelo y candidata al certamen Miss Cosmo Brasil, y falleció a la edad de 29 años.

Luego de que el caso fuera notificado y de que llegara a las autoridades correspondientes, estas indicaron que el principal sospechoso era su novio, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha.

De acuerdo con las versiones oficiales, este hombre fue detenido por presunto feminicidio, pero horas después fue encontrado muerto en una celda de la División de Homicidios de la Capital (DHC).

Según informó la policía civil, el hombre se habría suicidado en la celda por asfixia, utilizando una prenda de vestir.

El jefe de la policía afirmó que, antes de fallecer, el hombre decía que no lo había hecho, pero que sí tenía la culpa.

“Él dice que no lo hizo, pero que tiene la culpa. Denunció una serie de delitos contra ella, con abuso moral y psicológico extremo”, mencionó, y añadió: “No deja de repetir: ‘tengo la culpa, independientemente de si hice algo o no’”.

De acuerdo con la investigación, la pareja llevaba tres meses de relación.

Esta fue la razón por la que esposo de exreina ocultó su cuerpo por un día; habría dejado particular video grabado

Además, de esa mañana se conoció que la pareja llegó discutiendo a su lugar de residencia. Debido a esto, el hombre se fue del lugar y volvió horas más tarde.

De acuerdo con la versión de testigos y empleados del edificio, varios de ellos, a raíz de la pelea, le recomendaron a la mujer que si su pareja volvía, ella se fuera.

Debido a estos consejos, Ana Luiza compró pasajes para viajar esa misma mañana al estado donde nació, pero cayó desde el piso 13 de ese mismo edificio sobre las 5:30 de la mañana.

El investigador Renato Martins indicó que, según sus averiguaciones, esta relación estaba marcada por demasiados conflictos y celos a raíz de la exposición de la modelo en redes sociales.

“Había una relación muy violenta. De madrugada se produjo una fuerte discusión, descrita por los vecinos como una especie de guerra”, aseguró.

Por último, mencionó que la investigación arrojó que el hombre habría tratado de alterar la escena del crimen: “Hay informes de qué movió el cuerpo e intentó abandonar el lugar por la puerta trasera, lo que constituye una violación de la escena del crimen y de las pruebas”.