La mañana de este lunes 27 de abril se registró un siniestro vial en el occidente de Bogotá que involucró a un vehículo del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Grave accidente de tránsito en Bogotá afecta la movilidad: vehículo se volcó en la Autopista Norte

El incidente ocurrió sobre la carrera 68 con calle 9, en sentido norte-sur, cuando un bus de la ruta 661 perdió el control y terminó volcado de costado en un área donde se adelantan obras de construcción sobre esta vía principal de la ciudad.

Los hechos generaron escenas de urgencia entre los pasajeros, quienes se vieron obligados a salir del automotor utilizando las ventanas laterales y las salidas de emergencia situadas en el techo del vehículo.

Un bus del SITP terminó volcado en la avenida 68 con calle 9C, en un sector donde actualmente se ejecutan obras de infraestructura. pic.twitter.com/HaWpVihSqP — Denuncias Ciudadanas Bogotá (@D_C_Bogota) April 27, 2026

Las imágenes captadas en el lugar muestran a los usuarios parados sobre los vidrios mientras evacúan el bus mientras y organismos de socorro llegan al sector. Ante la emergencia, la Secretaría de Movilidad desplegó unidades del Grupo Guía para gestionar el flujo vehicular, que se vio afectado durante varias horas.

Respuesta de emergencia y retiro del vehículo

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá hizo presencia en el sitio para asegurar el área y asistir a los ocupantes. Según el reporte oficial de la entidad, tres personas requirieron atención médica debido a las lesiones sufridas durante el volcamiento.

“Realizamos el rescate y brindamos atención prehospitalaria a 3 personas que resultaron heridas por el volcamiento de un bus del SITP en la Cra. 68 con Cll. 9; se activa apoyo y el paso vehicular se encuentra restringido”, confirmaron voceros de los bomberos.

🚨Realizamos el rescate y brindamos atención prehospitalaria a 3 personas que resultaron heridas por el volcamiento de un bus del SITP en la Cra 68 con Cll 9 sentido Norte - Sur. Se activa apoyo de @SectorSalud. El paso vehicular se encuentra restringido. pic.twitter.com/Zg0c8KkjeT — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) April 27, 2026

Horas después del siniestro, un vehículo de remolque arribó a la zona para realizar las maniobras de extracción.

La Avenida 68 debió ser cerrada de manera momentánea para permitir que la grúa reacomodara el bus y lo retirara de la zona de obra. Una vez completado el traslado, el tráfico en este punto del occidente capitalino comenzó a normalizarse.

Investigaciones sobre las causas del siniestro

Por su parte, TransMilenio comunicó que se encuentra a disposición de las autoridades competentes para determinar los motivos que originaron la pérdida de control del vehículo.

#GestiónDelTráfico



[10:59 a.m.] #MovilidadAhora | Se realiza cierre temporal en la Av. Carrera 68 con Calle 9C, sentido Norte - Sur, mientras la grúa realiza maniobras para retirar el bus volcado.



👮Grupo Guía en el punto. https://t.co/l8jEZZVpTZ pic.twitter.com/dSVQku9wlu — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 27, 2026

De igual forma, el sistema de transporte masivo señaló que lamenta lo ocurrido y dio a conocer que se activaron todos los protocolos de seguridad pertinentes para colaborar con la investigación oficial.

Hasta el momento, se espera un reporte detallado de los centros asistenciales sobre la evolución de salud de las tres víctimas. Las autoridades de tránsito iniciaron las pericias técnicas en el lugar para establecer si el accidente fue producto de una falla mecánica, un error de conducción o las condiciones actuales de la vía por las construcciones aledañas.