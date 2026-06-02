Menor de edad murió junto a su madre tras ser arrollados por un SITP: esto dijo TransMilenio

En la noche del sábado 30 de mayo se registró un siniestro vial en el noroccidente de Bogotá que cobró la vida de una madre y su hijo menor de edad. El hecho, que involucró a uno de los vehículos de transporte del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), tuvo lugar en la intersección de la calle 138D con carrera 158B, en jurisdicción de la localidad de Suba.

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Las autoridades identificaron a las víctimas como Rosa Angélica Hurtado, de 19 años, y su hijo de tres años. Ambos se encontraban transitando por el sector residencial cuando fueron impactados por el automotor.

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La posible razón del accidente

De acuerdo con los reportes iniciales y las versiones entregadas por los habitantes de la zona, los peatones perdieron la vida luego de ser arrollados por un autobús adscrito al SITP. Los testimonios recopilados indican que el conductor estacionó el automotor y descendió del mismo de forma temporal para utilizar un baño público.

#BOGOTÁ. Anoche 30MAY, se presentó siniestro vial con fatalidad en la loc/Suba, en el b/Villa Cindy. De acuerdo con la información preliminar, un bus del SITP se desengrano, lo que desafortunadamente ocasionó el fallecimiento de una madre y su pequeño hijo después de ser… pic.twitter.com/gpvgdCHhho — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 31, 2026

Durante el tiempo que el vehículo permaneció sin supervisión, se desplazó cuesta abajo por la pendiente de la vía sin control alguno. Fue en ese trayecto descendente donde el autobús embistió a la mujer y al menor de edad.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá intervinieron en el lugar de la emergencia. Los uniformados procedieron a aislar de la comunidad al conductor, puesto que había una alerta sobre un posible ataque masivo, que implicaba agresiones físicas.

Pronunciamiento oficial y responsabilidades operativas

Ante la situación, la empresa gestora del transporte masivo, TransMilenio S.A., emitió un pronunciamiento oficial fechado el 31 de mayo de 2026.

En el documento, la entidad manifestó su pesar por la pérdida de las dos vidas en el evento que involucró a una unidad de su componente zonal, operada directamente por la empresa privada Consorcio Express. Asimismo, manifestaron sus condolencias y solidaridad hacia el círculo familiar de los fallecidos.

La organización aseguró que se encuentra a disposición de los requerimientos judiciales y que aportará la información necesaria para el esclarecimiento de las causas del hecho.

Por otra parte, TransMilenio S.A. aclaró que la flota del SITP pertenece a los concesionarios privados encargados de la operación, por lo cual la gestión y ejecución de las pólizas de responsabilidad civil para la atención de siniestros recae directamente sobre el Consorcio Express.

Finalmente, el ente gestor se comprometió a continuar con el monitoreo de las vías para mitigar riesgos en la movilidad.