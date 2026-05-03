Video: este es el momento exacto en que un vehículo de la exhibición de Monster Truck arrolla a una multitud en Popayán

Un lamentable hecho se registró en la tarde de este domingo, 3 de mayo, durante la exhibición de los famosos Monster Truck, los vehículos modificados con ruedas gigantes, en el norte de la ciudad de Popayán.

“Un ‘monster truck’ les pasó por encima”: tragedia en exposición de carros en Popayán; camioneta gigante embistió al público

El evento se desarrollaba con normalidad en el conocido lote Bulevar Rose, en la capital del Cauca, cuando de un momento a otro, en medio de la exhibición, la conductora del vehículo perdió el control y se fue sobre el público.

Así se logra observar en los videos que circulan por las redes sociales, donde en un principio se ve cómo los asistentes disfrutan del show, mientras el monster truck pasa una y otra vez sobre los obstáculos.

En un momento, la conductora, a la cual el animador del evento identifica como Sonia, se dispone a pasar sobre una pila de autos destruidos. “Sonia, Sonia, Sonia, sí se puede, se le escucha decir”, mientras ruge el motor del vehículo que empieza su trayectoria sobre varios autos destruidos.

Tras brincar en varias oportunidades sobre estos obstáculos, la conductora parece perder el control del auto y continúa el recorrido ante la multitud, de la que algunos, al otro lado del lugar, notan cuando el vehículo gigante embiste una parte de la audiencia, empieza a gritar y pide ayuda, ya que entre las personas que se encontraban en ese costado del escenario se encontraban también menores.

Luego de que pasa sobre los espectadores, el vehículo sigue su camino y parece estrellarse contra algo en la parte de atrás del escenario. Allí se observa cómo saltan chispas desde un poste de luz.

“Necesitamos todas las ambulancias, tenemos más o menos unos 15 heridos, un monster truck les pasó por encima, tenemos niños bastante heridos, necesitamos que cuanto antes lleguen las ambulancias, por favor”, advirtieron los testigos del accidente en uno de los videos que circula.

Las autoridades ya se encuentran analizando los detalles del accidente a través de los testimonios de víctimas y asistentes, para establecer qué fue lo que ocurrió y cuál sería la responsabilidad de la conductora y los organizadores de la exhibición en este lote.

El primer balance de los organismos de emergencia que llegaron a atender los hechos da cuenta de una persona muerta y 20 heridos, entre los que se encuentran menores de edad.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, lamentó lo ocurrido este domingo en Popayán y señaló que, de manera preliminar, hay 37 personas heridas y dos personas fallecidas. “Desde nuestra Secretaría de Salud hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación”.