Pronóstico del Ideam para este 23 de junio: ¿cómo estará el clima para el partido Colombia vs Congo en nuestro país?

Las condiciones meteorológicas continúan bajo seguimiento en varias regiones del país debido a la presencia de alertas relacionadas con incendios forestales, deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones. Aunque el pronóstico nacional prevé una reducción relativa de las lluvias durante las próximas horas, las autoridades mantienen la vigilancia sobre diferentes zonas donde persisten riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos.

Durante las últimas jornadas, distintas regiones han registrado precipitaciones, nubosidad variable y condiciones atmosféricas que han obligado a mantener activos los sistemas de monitoreo. Los departamentos del Pacífico, la Amazonía y algunos sectores de la región Andina han reportado lluvias en las últimas horas, mientras que otras zonas del país continúan bajo condiciones más secas.

Respecto al comportamiento del clima durante las próximas 24 horas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé una disminución relativa de la nubosidad y las lluvias frente a jornadas anteriores. Sin embargo, seguirán presentándose precipitaciones en sectores del Pacífico, el occidente y norte de la región Andina, el sur de la Orinoquía y parte de la Amazonía. Por el contrario, se esperan condiciones más secas en amplias zonas del Caribe y en varios sectores del centro y sur de la región Andina.

Se espera un clima con ligeras lluvias, pero que para las 9:00 p. m. hayan pasado ya. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para Bogotá, el pronóstico indica predominio de tiempo seco durante gran parte del día. El Ideam estima una temperatura máxima cercana a los 20 grados centígrados y una mínima de 9 grados para la madrugada siguiente. No obstante, no se descartan lluvias ligeras en el costado occidental de la ciudad durante la tarde y noche, aunque para el partido de la Selección Colombia se espera tiempo seco.

En capitales como Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Tunja se espera un clima propicio para disfrutar del cotejo, mientras que en Medellín, Cali y Popayán se esperan lluvias para la noche.

El informe de la entidad también advierte sobre temperaturas elevadas en sectores del Caribe y zonas cercanas al río Magdalena. Según el Ideam, algunas áreas de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Tolima y Huila podrían registrar valores cercanos o incluso superiores a los promedios climáticos habituales para junio. Estas condiciones podrían generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde en distintas regiones del país.

Alertas vigentes en Colombia

Por otra parte, el Ideam informó que 68 municipios del país se encuentran bajo algún nivel de alerta por incendios forestales y que 257 municipios presentan alertas por riesgo de deslizamientos. De los municipios con alertas por incendios, 16 se encuentran en alerta roja, especialmente en departamentos como La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca. En cuanto a los deslizamientos, 39 municipios están en alerta roja, con especial concentración en Caquetá, Chocó, Meta y Antioquia.

Adicionalmente, la entidad emitió una serie de alertas hidrológicas por inundaciones y crecientes súbitas en las principales áreas hidrográficas del país. En la cuenca Magdalena-Cauca permanecen vigentes cinco alertas rojas, una alerta roja puntual, 23 alertas naranjas y 42 amarillas. En la región del Orinoco se registran ocho alertas rojas, 22 naranjas y 26 amarillas, mientras que las cuencas del Caribe, Pacífico y Amazonas también presentan diferentes niveles de advertencia.

En total, 257 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico - imagen de referencia. Foto: Hechos de Jambaló

En materia marítima, el Ideam mantiene alerta naranja por velocidad del viento y altura del oleaje en sectores del Caribe colombiano, especialmente en las zonas oriental y central de la cuenca. Asimismo, continúa vigente una alerta naranja por tiempo lluvioso sobre todo el océano Pacífico colombiano.

Las autoridades recomendaron a las comunidades ubicadas en municipios con alertas activas mantenerse atentas a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo. El monitoreo continuará durante las próximas horas debido a la persistencia de fenómenos atmosféricos que siguen influyendo sobre el comportamiento del clima en el territorio nacional.