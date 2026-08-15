En fotos: Estas son algunas de las imágenes más impactantes del terremoto

En la ciudad de Cali, después del derrumbe de los edificios, equipos de rescate y voluntarios buscaron por varias horas a sobrevivientes entre los escombros. Foto: AFP
Esperanza de vida en Pereira: caninos militares dieron respuesta positiva a posibles sobrevivientes
El municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado lunes. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana
Decenas de edificios en Pereira, capital del departamento de Risaralda, colapsaron o sufrieron serias afectaciones tras el movimiento telúrico. Foto: Juan Carlos Sierra
Estas son las conmovedoras imágenes de los objetos recuperados que pertenecían a los fallecidos en el terremoto en Cali
El colapso de estructuras en Cali dejó un saldo de al menos 111 fallecidos, 77 personas desaparecidas y 1.416 heridos. Foto: AP Photo/Ivan Valencia
El colapso de edificaciones en Pereira requerirá un ambicioso plan de reconstrucción y reubicación de las familias afectadas. Foto: AFP
Abelardo De La Espriella anuncia millonaria inversión para el Hospital Universitario del Valle, afectado por el terremoto
Los rescatistas, nacionales e internacionales, y voluntarios han desempeñado un rol clave en dar con sobrevivientes bajo los derrumbes. Foto: AFP
En Chocó, al dar por terminada la búsqueda de sobrevivientes, se desplegó maquinaria amarilla para retirar los escombros. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana
Tanto en el departamento del Chocó como en el resto del país, se han presenciado múltiples actos de solidaridad para apoyar a afectados y sobrevivientes. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana
En las zonas afectadas, las labores de búsqueda se extienden a animales de compañía de todo tipo que acabaron bajo estructuras colapsadas. Foto: AFP
“El amor más completo que tuve”: el desgarrador mensaje de la prometida de Juan Felipe Giraldo, hallado sin vida en Pereira tras terremoto
En el departamento del Chocó, comercios u hoteles resultaron afectados, con pérdidas millonarias para la ciudadanía. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana