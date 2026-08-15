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En fotos: Estas son algunas de las imágenes más impactantes del terremoto

No solo colapsó la infraestructura física, sino la vida de miles de familias colombianas que perdieron sus sueños y hoy esperan una respuesta rápida y efectiva a su drama. Las imágenes resumen la tragedia.

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Redacción Semana
15 de agosto de 2026 a las 4:17 a. m.
No solo colapsó la infraestructura física, sino la vida de miles de familias.
No solo colapsó la infraestructura física, sino la vida de miles de familias. Foto: SEMANA
En la ciudad de Cali, después del derrumbe de los edificios, equipos de rescate y voluntarios buscaron por varias horas a sobrevivientes entre los escombros.
En la ciudad de Cali, después del derrumbe de los edificios, equipos de rescate y voluntarios buscaron por varias horas a sobrevivientes entre los escombros. Foto: AFP
Equipos de rescate del Ejército, Policía, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja y ciudadanos voluntarios continúan la búsqueda en el centro de Pereira
Esperanza de vida en Pereira: caninos militares dieron respuesta positiva a posibles sobrevivientes
El municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado lunes.
El municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado lunes. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana
Decenas de edificios en Pereira, capital del departamento de Risaralda, colapsaron o sufrieron serias afectaciones tras el movimiento telúrico.
Decenas de edificios en Pereira, capital del departamento de Risaralda, colapsaron o sufrieron serias afectaciones tras el movimiento telúrico. Foto: Juan Carlos Sierra
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Estas son las conmovedoras imágenes de los objetos recuperados que pertenecían a los fallecidos en el terremoto en Cali
El colapso de estructuras en Cali dejó un saldo de al menos 111 fallecidos, 77 personas desaparecidas y 1.416 heridos.
El colapso de estructuras en Cali dejó un saldo de al menos 111 fallecidos, 77 personas desaparecidas y 1.416 heridos. Foto: AP Photo/Ivan Valencia
El colapso de edificaciones en Pereira requerirá un ambicioso plan de reconstrucción y reubicación de las familias afectadas.
El colapso de edificaciones en Pereira requerirá un ambicioso plan de reconstrucción y reubicación de las familias afectadas. Foto: AFP
Una de las torres del Hospital Universitario del Valle (HUV) sufrió afectaciones graves.
Abelardo De La Espriella anuncia millonaria inversión para el Hospital Universitario del Valle, afectado por el terremoto
Los rescatistas, nacionales e internacionales, y voluntarios han desempeñado un rol clave en dar con sobrevivientes bajo los derrumbes.
Los rescatistas, nacionales e internacionales, y voluntarios han desempeñado un rol clave en dar con sobrevivientes bajo los derrumbes. Foto: AFP
En Chocó, al dar por terminada la búsqueda de sobrevivientes, se desplegó maquinaria amarilla para retirar los escombros.
En Chocó, al dar por terminada la búsqueda de sobrevivientes, se desplegó maquinaria amarilla para retirar los escombros. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana
Tanto en el departamento del Chocó como en el resto del país, se han presenciado múltiples actos de solidaridad para apoyar a afectados y sobrevivientes.
Tanto en el departamento del Chocó como en el resto del país, se han presenciado múltiples actos de solidaridad para apoyar a afectados y sobrevivientes. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana
En las zonas afectadas, las labores de búsqueda se extienden a animales de compañía de todo tipo que acabaron bajo estructuras colapsadas.
En las zonas afectadas, las labores de búsqueda se extienden a animales de compañía de todo tipo que acabaron bajo estructuras colapsadas. Foto: AFP
Juan Felipe Giraldo y su prometida Natalia Patiño.
“El amor más completo que tuve”: el desgarrador mensaje de la prometida de Juan Felipe Giraldo, hallado sin vida en Pereira tras terremoto
En el departamento del Chocó, comercios u hoteles resultaron afectados, con pérdidas millonarias para la ciudadanía.
En el departamento del Chocó, comercios u hoteles resultaron afectados, con pérdidas millonarias para la ciudadanía. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana