En fotos: Estas son algunas de las imágenes más impactantes del terremoto

En la ciudad de Cali, después del derrumbe de los edificios, equipos de rescate y voluntarios buscaron por varias horas a sobrevivientes entre los escombros. Foto: AFP

Esperanza de vida en Pereira: caninos militares dieron respuesta positiva a posibles sobrevivientes

El municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado lunes. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana

Decenas de edificios en Pereira, capital del departamento de Risaralda, colapsaron o sufrieron serias afectaciones tras el movimiento telúrico. Foto: Juan Carlos Sierra

Estas son las conmovedoras imágenes de los objetos recuperados que pertenecían a los fallecidos en el terremoto en Cali

El colapso de estructuras en Cali dejó un saldo de al menos 111 fallecidos, 77 personas desaparecidas y 1.416 heridos. Foto: AP Photo/Ivan Valencia

El colapso de edificaciones en Pereira requerirá un ambicioso plan de reconstrucción y reubicación de las familias afectadas. Foto: AFP

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Los rescatistas, nacionales e internacionales, y voluntarios han desempeñado un rol clave en dar con sobrevivientes bajo los derrumbes. Foto: AFP

En Chocó, al dar por terminada la búsqueda de sobrevivientes, se desplegó maquinaria amarilla para retirar los escombros. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana

Tanto en el departamento del Chocó como en el resto del país, se han presenciado múltiples actos de solidaridad para apoyar a afectados y sobrevivientes. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana

En las zonas afectadas, las labores de búsqueda se extienden a animales de compañía de todo tipo que acabaron bajo estructuras colapsadas. Foto: AFP

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