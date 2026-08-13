Sol, lluvias y altas temperaturas: así estará el clima este jueves 13 de agosto en Colombia, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer el pronóstico del clima para este jueves 13 de agosto, en el que se resalta que las temperaturas máximas del día de hoy podrán tener valores cercanos o por encima de los registrados durante este mes, principalmente en el Caribe, el norte del Pacífico y parte de los valles interandinos.

Este es el balance, ciudad por ciudad, del desastre que deja el terremoto del 10 de agosto: la cifra de personas fallecidas es de 265

Clima en las principales ciudades del país:

Bogotá: Se espera predominio de tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado durante las horas de la mañana. En la tarde y noche, se prevén condiciones similares, aunque existe probabilidad de lluvias al sur de la ciudad. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 20 °C.

Se espera predominio de tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado durante las horas de la mañana. En la tarde y noche, se prevén condiciones similares, aunque existe probabilidad de lluvias al sur de la ciudad. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 20 °C. Barranquilla: Predominarán las condiciones de tiempo seco, con cielo mayormente despejado durante gran parte de la jornada. La temperatura máxima será de 36 °C.

Predominarán las condiciones de tiempo seco, con cielo mayormente despejado durante gran parte de la jornada. La temperatura máxima será de 36 °C. Cartagena: Se espera cielo entre ligeramente nublado, acompañado de condiciones secas durante la mayor parte del día. En horas de la noche son probables lloviznas aisladas. La temperatura máxima será de 34 °C.

Se espera cielo entre ligeramente nublado, acompañado de condiciones secas durante la mayor parte del día. En horas de la noche son probables lloviznas aisladas. La temperatura máxima será de 34 °C. Bucaramanga: Se mantendrá el cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas en horas de la noche. La temperatura máxima será de 32 °C.

Se mantendrá el cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas en horas de la noche. La temperatura máxima será de 32 °C. Medellín: Se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con condiciones secas durante gran parte de la jornada. La temperatura máxima será de 32 °C.

Se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con condiciones secas durante gran parte de la jornada. La temperatura máxima será de 32 °C. Tunja: Se esperan condiciones secas, con cielos de ligera a parcialmente nublados durante la jornada. La temperatura máxima será de 20 °C.

Se esperan condiciones secas, con cielos de ligera a parcialmente nublados durante la jornada. La temperatura máxima será de 20 °C. Cali: Se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas durante la jornada. La temperatura máxima será de 35 °C.

Se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas durante la jornada. La temperatura máxima será de 35 °C. Popayán: Predominarán las condiciones secas, con cielo entre ligero y parcialmente nublado durante la jornada. La temperatura máxima será de 29 °C.

Por su parte, las regiones Caribe y Pacífica podrían presentar lluvias moderadas, con un cielo principalmente nublado durante las horas de la tarde y la noche. Los sectores en los que se presentarían estos fenómenos son Bolívar, norte de Cesar y sur de Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Asimismo, la zona Andina tendrá una mañana mayormente seca. Sin embargo, durante la tarde se espera un incremento de la nubosidad, por lo que se prevén lluvias ligeras de carácter disperso en zonas del norte de Norte de Santander, Antioquia y Santander.

La familia de las trillizas Saavedra clama por ayuda: “Por Isabella, que aun la buscamos y por Ana María, que sobrevivió”

En la Orinoquia y la Amazonía se esperan lluvias moderadas, localmente concentradas durante gran parte del día, especialmente en Vichada, Arauca, Guainía, Vaupés y Guaviare. Por otro lado, en Casanare y Meta se prevé tiempo seco.

Según el informe del Ideam, se espera que las sensaciones térmicas sean localmente elevadas debido a las condiciones climáticas acompañadas de una humedad atmosférica importante, factores que podrían incrementar estos valores durante la jornada.