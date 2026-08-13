Nuevo temblor en Colombia este jueves, 13 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud de la réplica

Pasados varios días desde el fuerte terremoto registrado en Colombia, que dejó graves afectaciones en distintas ciudades, entre ellas edificios colapsados, viviendas destruidas y víctimas mortales, dos nuevos movimientos telúricos fueron reportados durante la madrugada y la mañana de este 13 de agosto.

¿Verde, amarilla o roja? La etiqueta que define si puede volver a su casa tras el terremoto”

De acuerdo con la información oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo más reciente se registró a las 6:22 a. m. de este jueves en Nóvita, Chocó con una magnitud de 3,6.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 94 kilómetros y fue localizado en las coordenadas 4,86° de latitud y -76,54° de longitud. Según el reporte de la entidad, entre los municipios más cercanos se encuentran Sipí, a 25 kilómetros, y Condoto, a 29 kilómetros.

Este fue el segundo sismo registrado en la zona durante las primeras horas del día. El primero ocurrió hacia las 2:57 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Sipí, Chocó.

Según el SGC, este movimiento tuvo una magnitud de 2,4 y una profundidad de 113 kilómetros, con una localización de -76,59° de longitud.

Estos nuevos movimientos se suman a las réplicas registradas durante los últimos días tras el fuerte sismo del pasado 10 de agosto. En un primer balance, el SGC informó que hasta las 6:30 a. m. de ese mismo día se habían registrado cerca de 47 réplicas. Sin embargo, la actividad sísmica continuó y posteriormente la cifra se acercó al centenar de movimientos.

La entidad ha explicado que, después de un sismo de gran magnitud, este tipo de actividad puede prolongarse durante días, semanas o incluso meses. Por esta razón, el SGC mantiene un seguimiento permanente para identificar nuevos movimientos y analizar cómo evoluciona la actividad sísmica en las zonas afectadas.

En medio de este escenario, el organismo también hizo un llamado a consultar fuentes oficiales y tener precaución con la información que circula en redes sociales. Durante una emergencia como la que atraviesa el país, han comenzado a difundirse contenidos falsos, entre ellos supuestas fechas y horas en las que ocurriría una “gran réplica”.

Un nuevo temblor se presentó en Colombia durante este jueves, 13 de agosto. Foto: Foto 1: @UltimaHoraCR / Foto 2: Getty Images

Sin embargo, la ciencia aún no cuenta con un método que permita predecir con precisión cuándo ocurrirá un sismo ni anticipar la aparición de sus réplicas. Por ello, cualquier publicación que asegure conocer de antemano el momento exacto de un próximo movimiento debe ser tomada con cautela.

El SGC realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica en Colombia, las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante una red de más de 200 estaciones. A partir de los datos recopilados, la entidad identifica los movimientos registrados y publica información oficial para mantener informada a la ciudadanía.