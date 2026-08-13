La familia de las trillizas Saavedra clama por ayuda: “Por Isabella, que aún la buscamos, y por Ana María, que sobrevivió”

La tragedia de la familia Saavedra ha conmovido a Colombia. Todos sus miembros: los papás, Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo; sus hijas trillizas (Sofía, Isabella y Ana María), y Jairo, un tío, quedaron atrapados bajo los escombros del edificio en el que residían suroccidente de Cali.

Los Saavedra: la trágica historia de una familia en Cali tras el terremoto; tres de ellos han fallecido

La familia comenzó una angustiosa búsqueda que este martes reveló las más desoladoras noticias. Los padres fueron encontrados sin vida abrazados. También falleció en el terremoto Sofía, una de las trillizas. Isabella sigue desaparecida. Solo una de las hermanas, Ana María, sobrevivió y es atendida con graves heridas en una clínica de Cali.

Jairo Saavedra, Victoria Caycedo e Isabella Saavedra. Foto: Tomado de redes sociales

En redes sociales, los Saavedra piden ayuda para rescatar a Isabella y para la recuperación de Ana María. “No existen palabras para explicar lo que significa perder así a una familia”, dicen.

Con un emotivo texto lanzaron una convocatoria en GoFundMe en la que cuentan su historia.

Este es el escrito:

Ayudémos a Ana Maria a recomenzar su vida.

Información actualizada agosto 12, 2026. Nuestra familia está viviendo una tragedia que todavía nos cuesta poner en palabras.

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Cali el 10 de agosto cambió nuestra familia para siempre.

Vicky y Jairo estaban en su apartamento junto a sus tres hijas trillizas, Isabella, Sofía y Ana María. Con ellos también estaba Diego Caycedo, hermano de Vicky y tío de las trillizas.

Los esposos Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, fueron encontrados sin vida bajo los escombros, tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Foto tomada de las redes sociales

En cuestión de segundos, quedaron atrapados bajo los escombros.

Desde ese momento, nuestras vidas se convirtieron en horas interminables de espera, angustia, llamadas, oraciones y esperanza.

Ana María fue rescatada con vida. Sufrió heridas en sus brazos y una fractura de pelvis, ya salió de cirugía y ahora le espera un largo proceso de recuperación. En medio de una tragedia tan inmensa, tenerla con nosotros es una bendición a la que nos aferramos con todas nuestras fuerzas.

Pereira, entre el toque de queda, sin energía eléctrica en algunos sectores, escombros y caos tras 72 horas de ocurrido el terremoto

Pero las noticias que llegaron después nos destrozaron.

Nuestra Sofía fue encontrada sin vida.

Diego también falleció.

Y hoy recibimos la confirmación que tanto temíamos: Vicky y Jairo también fueron encontrados sin vida. Los encontraron abrazados bajo los escombros. Juntos hasta el final.

No existen palabras para explicar lo que significa perder así a una familia.

Isabella, Sofía y Ana María son trillizas. Llegaron juntas a este mundo y nunca se separaron. Hace muy poco las tres se habían graduado de la universidad y trabajaban juntas. Tenían sueños, planes y toda una vida por delante.

Hoy lloramos la muerte de Sofía, Vicky, Jairo y Diego. Y al mismo tiempo tenemos que reunir todas nuestras fuerzas para acompañar a Ana María en el largo camino que comienza después de su cirugía. Y esperamos aun a Isabella.

Porque esta tragedia no termina cuando terminan las labores de rescate.

Queremos que Ana Maria tenga una base sólida para recuperarse física y emocionalmente y recomenzar su vida, sin tener además que cargar con la preocupación de cómo pagar todo lo que viene.

Por eso estamos pidiendo ayuda.

La vida es tan rara.



La noche anterior al terremoto , el señor Jairo Saavedra y su esposa Vicky, habían estado en un evento de salsa que hacen en Cali y se llama Aguaelulo.



Jairo se le acercó al DJPrilla y le pidió una canción que se llama "Siempre Alegre".



La bailó la cantó… https://t.co/awXQFw32HX pic.twitter.com/BteWttgYeZ — DoñaPily (@dona_pily2) August 11, 2026

Cualquier aporte, sin importar la cantidad, puede convertirse en un poco de alivio para nuestra familia en el momento más doloroso de nuestras vidas.

Y si no puedes donar, por favor comparte esta historia. Hacerla llegar a otra persona también puede ayudarnos muchísimo.

Por Sofía, que se nos fue demasiado pronto.

Por Vicky y Jairo, que fueron encontrados abrazados y se fueron juntos.

Por Diego, hermano, tío y parte de esta familia que hoy lloramos.

Por Isabella, que aun la buscamos.

“Somos dos grupos diferentes”, Topos de Tlatelolco se refieren a los Topos Azteca que llegaron a Colombia. Insisten en certificación de los grupos de rescate internacional

Y por Ana María, que sobrevivió y ahora tiene por delante un largo camino de recuperación, mientras enfrenta una pérdida que nadie debería tener que vivir.

El DJ Prilla, no ha parado un minuto ayudando a buscar a la familia Saavedra y tristemente es el portador de la noticia que parte el alma.



Fueron hallados sin vida Jairo Saavedra junto a su esposa Vicky.



Aún falta Isabella, la única de sus hijas trillizas a quien no han… https://t.co/g1BsomnHsH pic.twitter.com/ZU5StiBe9I — DoñaPily (@dona_pily2) August 12, 2026

Hoy necesitamos ayuda para sostener a nuestra familia mientras sentimos que nuestro mundo entero se derrumbó.

Gracias por donar. Gracias por compartir. Gracias por acompañarnos en el dolor. Gracias por no dejarnos solos.