“Fue un pánico horrible”: damnificada en San José del Palmar relata en SEMANA el terror que vivió durante el terremoto

El fuerte movimiento telúrico que sacudió a Colombia dejó escenas de angustia y temor en diferentes municipios del país. En San José del Palmar, una de las localidades afectadas, una damnificada relató los momentos de pánico que vivió junto a otra mujer y un niño de tres años, mientras observaban cómo su vivienda quedaba prácticamente destruida.
“Fue un pánico horrible. Lo único que pensamos fue salir todas nosotras. Somos dos mujeres y un bebé de tres años”, contó la mujer a SEMANA al recordar los primeros segundos del terremoto.
🔴 EN VIVO | "Pensamos que la carretera se iba a abrir": damnificada en San José del Palmar compartió su testimonio tras el terremoto en Colombia.https://t.co/OawaeyTXIB pic.twitter.com/JFh8rLNHKW— Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2026
Según su testimonio, cuando comenzó a temblar, la reacción fue salir corriendo de la vivienda. Mientras intentaban ponerse a salvo, las estructuras comenzaron a sufrir daños y en las calles se escuchaban gritos y llanto.
“Todo el mundo gritando. Fue de verdad un susto muy horrible”, relató.
La situación se volvió aún más desesperante cuando, desde la calle, observaron los daños en la vivienda y temieron que la carretera pudiera abrirse y que las demás casas terminaran colapsando. La mujer contó que, al mirar hacia su hogar, vio cómo comenzaba a abrirse y sintió que todo estaba perdido.
En medio del caos, el niño lloraba y preguntaba qué debían hacer. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la familia, que no encontraba un lugar seguro al cual dirigirse.
Cuando finalmente pudieron regresar a observar su vivienda, la escena fue devastadora. Las paredes habían caído y prácticamente no quedó nada en pie. Entre lágrimas, la damnificada aseguró que solo pudieron rescatar algunas pertenencias.
“Lo único fue llorar y gracias a Dios porque igual nosotros estamos vivas”, expresó.
Ahora, la familia de la afectada permanece junto a otros damnificados en un espacio provisional. Sin embargo, las condiciones no son cómodas debido a la cantidad de personas y a la presencia de niños. Mientras esperan una respuesta sobre su futuro, la incertidumbre continúa.
Ante esta situación, la damnificada hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades para que atiendan a las familias afectadas en el municipio.
“Que nos colaboren, que San José del Palmar también existe, que nos ayuden, que no nos olviden”, pidió.