Por segunda vez, Juliana Guerrero no se presentó a la imputación de cargos en su contra

Pese a que hace pocas horas apareció en un video para votar en la elección del nuevo rector Universidad Popular del Cesar (UPC), en la mañana de este martes 10 de marzo, Juliana Guerrero envió un oficio al juzgado 79 de control de garantías de Bogotá para solicitar que se reprogramara la audienca de imputación de cargos en su contra.

Guerrero, quien tiene que responder por los cargos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, envió un comunicado en el que pedía una nueva fecha para la audiencia, puesto que no cuenta con un abogado de confianza.

Surgen más dudas sobre los estudios de Juliana Guerrero: la lupa está puesta en un programa técnico del Sena que habría presentado como pregrado

“Hace unos minutos, la señora Juliana Guerrero mandó una solicitud de reprogramación de audiencia. O sea, no va a estar en esta diligencia”, manifestó la jueza de control de garantías.

“La señora Juliana Guerrero dice que solicita el aplazamiento por última vez de la diligencia. Dice, se fundamentan que ‘a la connotación nacional de los hechos me ha resultado maternamente imposible concretar la contratación de un abogado de mi confianza, que pueda asumir de manera adecuada mi defensa en esta etapa inicial del proceso y en mi voluntad de ser plenamente mi derecho fundamental a la defensa técnica’”, relató la funcionaria judicial.

Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Juliana Guerrero por irregularidades en los títulos de la Fundación Universitaria San José. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/saqPhV1kCL — Revista Semana (@RevistaSemana) March 10, 2026

La joven, quien ha ocupado varios cargos en el Gobierno Petro, indicó que no es de su interés contar con un abogado de la Defensoría del Pueblo pues quiere contar con un jurista de su máxima confianza para que la represente.

En la audiencia, que se instaló a las 10:22 de la mañana, sí asistió Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José.

Frente a la situación, la fiscal del caso señaló que es necesario que los dos procesados estén presentes puesto que los hechos jurídicamente relevantes tienen una relación directa con las acciones que adelantaron tanto el exsecretario como Juliana Guerrero.

“Señoría, esta delegada prefiere realizar la audiencia de formulación de imputación de manera conjunta dado que los hechos jurídicamente relevantes guardan una conexión directa. Entonces prefiero que sea en una sola audiencia”, detalló la delegada del ente investigador.

En la instalación de la audiencia, la fiscal delegada de la unidad de fe pública y orden económico, anunció que se había retirado la solicitud de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra de la joven.

Debido a esta situación, la carpeta deberá volver al centro de servicios judiciales de Paloquemao mientras Juliana Guerrero confirma el poder para su abogado de confianza.

“La señora manifestó pero no ha indicado quién es su abogado de confianza, para esto se debe realizar la respectiva citación”, explicó la jueza de control de garantías.