Juliana Guerrero está participando en la campaña de Iván Cepeda: lideró plantón en la Universidad Popular del Cesar junto al rector suspendido

El pasado miércoles, 3 de junio, se convocó a un plantón en la Universidad Popular del Cesar (UPC) para hacer campaña por el candidato presidencial Iván Cepeda.

Fuentes del Consejo Superior Universitario le confirmaron a SEMANA que Juliana Guerrero, representante del Gobierno en la institución, fue una de las líderes que convocó la actividad en la Plazoleta de las Palmas, uno de los principales puntos del campus.

Juliana Guerrero acompañó un plantón de la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda en la Universidad Popular del Cesar. Guillermo Echavarría, rector suspendido, también estuvo presente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jXfVJhb7uT — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2026

Este medio conoció un video en el que se ve a Guerrero entrando a la institución, vestida de negro. Luego, tras comenzar la actividad, fue fotografiada en las instalaciones de la universidad.

Juliana Guerrero hizo presencia en plantón pro Iván Cepeda en la UPC. Foto: SEMANA

En uno de los videos se ve a Guillermo Echavarría, rector electo por Guerrero en el Consejo Superior Universitario, hablando con los asistentes e indicándoles cómo ubicarse dentro del plantón.

Guillermo Echavarría en el plantón por Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Los estudiantes hicieron cánticos invitando a votar por Cepeda y Aida Quilcué en segunda vuelta. Algunos de ellos asistieron en pijama, dado que la actividad era un “pijamatón”, y sostuvieron una pancarta del candidato del Pacto Histórico.

Fuentes de las directivas de la institución le contaron a SEMANA que varios de los asistentes y promotores del plantón serían contratistas y funcionarios, tanto de la universidad como del Gobierno nacional.

Juliana Guerrero vivió incómodo momento tras ser abucheada durante evento de Iván Cepeda: multitud le gritó que se fuera

La campaña de Cepeda ha llevado a cabo cambios en liderazgos regionales y todo apunta a que uno de ellos es en el Cesar, donde el candidato del petrismo ganó, pero por un estrecho margen, con respecto a Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta y con quien se enfrentará en segunda el próximo 21 de junio.

Cepeda sacó 224.457 votos, mientras que De la Espriella logró 223.840, lo cual deja un espacio en el que el candidato independiente puede revertir el resultado y ganar en el departamento.

Fuentes de la región aseguran que Guerrero cobra una nueva relevancia en la campaña en el departamento, con el fin de garantizar una victoria de Cepeda. En su municipio de origen, Agustín Codazzi, el candidato del Pacto Histórico ganó de forma contundente, con cerca del 54% de los sufragios.