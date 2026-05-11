Juliana Guerrero vivió incómodo momento tras ser abucheada durante evento de Iván Cepeda: multitud le gritó que se fuera

El nombre de Juliana Guerrero es muy conocido por todas las polémicas que ha protagonizado y porque, dicen, es la mujer más poderosa que hay en estos momentos al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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El lugar que ocupa la joven en el petrismo está más que marcado y ya hasta se le ha visto en medio de la campaña de Iván Cepeda, aunque en la más reciente oportunidad vivió un momento incómodo después de que fuera silbada.

Todo ocurrió el pasado sábado, 9 de mayo, en la plaza Alfonso López de Valledupar. Hasta allí llegó Guerrero porque, al parecer, estuvo en la logística de la campaña.

La mujer habría permanecido por detrás de la tarima, pero algunos de los asistentes la habrían visto y, por lo mismo, no dudaron en hacerla vivir un momento incómodo cuando comenzaron a abuchearla y pedir que se fuera del sitio.

Así lo registraron algunos videos que han circulado en las redes sociales y en los que se escucha a las personas gritando una y otra vez: “Afuera, Juliana Guerrero, afuera, Juliana Guerrero“.

Mientras esto sucedía, de fondo se alcanzan a escuchar algunas de las palabras que estaba diciendo el candidato Iván Cepeda, quien estaba hablando del estallido social.

El video rápidamente se ha hecho viral y ha dejado en evidencia, una vez más, que no todos los seguidores del petrismo están de acuerdo con la posición que hoy en día ocupa Juliana al interior del Gobierno y del movimiento.

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Esta nueva aparición de la joven se da después de que fuera vista en la posesión de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde fue la delegada del presidente Gustavo Petro.

Además, no es la primera vez que desde el petrismo se muestran en contra de ella, ya que varias voces han exigido que la mujer quede a un lado debido a las polémicas en las que se ha visto involucrada, como la presunta falsificación del diploma o la supuesta cercanía con el ELN.

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Pese a todo esto, el presidente Petro ha insistido en defenderla y, al parecer, la habría llenado de mucho poder.