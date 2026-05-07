Gustavo Petro recibió inesperada respuesta por hablar sobre el Icetex: le recordaron el escándalo de Juliana Guerrero

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje haciendo mención al Icetex, programa que, de acuerdo con varios sectores políticos, no ha tenido un impulso por parte del actual Gobierno.

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En el mensaje, el jefe de Estado indicó: “Yo no quiero que los jóvenes se endeuden para pagar su carrera, yo quiero que la juventud pueda estudiar gratuitamente su carrera”.

La postura de Petro fue en respuesta a un fuerte mensaje que le envió el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien cuestionó al mandatario por “incumplirle a los jóvenes”.

Pero Fajardo le dedicó a Petro otro mensaje: “Presidente Petro. Es muy fácil posar de defensor de los jóvenes en X cuando se ha pasado todo su gobierno incumpliendo sus promesas. Les prometió condonar las deudas del Icetex. No cumplió. Mientras tanto, miles de jóvenes siguieron atrapados pagando créditos mientras su Gobierno abandonaba la entidad”.

“Y después de incumplirles, terminó sugiriendo convertir el Icetex en un banco comercial. Exactamente lo contrario de lo que prometió. Por supuesto que queremos que los jóvenes puedan estudiar, graduarse y construir un proyecto de vida. Pero eso no se logra con discursos ni peleando entre universidad pública y privada”, recalcó Fajardo.

Y avanzó en la crítica el exgobernador: “Colombia necesita ambas: más educación pública de calidad y financiación justa para quienes necesitan acceder a la educación privada. Nosotros sí tenemos un plan para cumplirles a los jóvenes. Vamos a recuperar el Icetex para que estudiar no sea sinónimo de deudas impagables, con pagos proporcionales al ingreso”.

“Vamos a fortalecer el Sena y conectar la educación con oportunidades reales de trabajo y proyecto de vida. Vamos a construir 400 parques educativos y del conocimiento para llevar educación, tecnología y oportunidades a todos los territorios. Y vamos a recuperar a 300.000 niños y jóvenes para el sistema educativo. Porque el lugar donde nace un niño no puede definir su futuro”, subrayó.

Además, indicó: “La diferencia entre usted y nosotros es simple: usted convirtió la educación en propaganda. Nosotros la vamos a convertir en oportunidades reales. Pasaremos de la Colombia más polarizada a la Colombia más educada. Cambio. Serio. Seguro”.

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Pero el mandatario colombiano recibió una inesperada respuesta en la plataforma digital de X por hablar del Icetex; le recordaron el escándalo de Juliana Guerrero sobre los títulos exprés en la Fundación San José. Mujer que es considerada de confianza para el presidente.